日本官房长官说：将毅然对应韩国扣押日本企业财产

有关4名韩国人状告日本企业，在朝鲜半岛处于殖民统治时期遭强迫从事严酷劳动一案，韩国最高法院2018年10月30日作出判决，下达了被告做出赔偿的终审判决。

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命令被告日本企业日本制铁公司（原新日铁住金）赔偿每人1亿韩元（约合人民币245万元），而有关该公司韩国国内资产被扣押一事，视为该公司已接到韩国法院发出的扣押命令决定等相关文件的“公告送达”已于8月4日生效，目前正朝着向原告方发出资产“出售命令”的方向发展，为此日本官房长官菅义伟4日在记者会上指出：“将把所有选项纳入视野，继续坚决地应对。”

该资产扣押命令决定是由韩国地方法院支部发出的，日铁方面表示：“计划立即上诉”。被扣押的对象资产为新日铁与韩国钢铁巨头浦项钢铁合资公司“PNR”的股份。如果不在4日生效的“公告送达”起一周以内上诉，资产扣押就会被确定下来。

菅义伟的回答显示如果韩国方面扣押日本企业的资产，日本将采取报复措施。

在韩国最高法院做出判决后，日本制铁公司拒绝支付，而接到原告申请的韩国大邱地方法院浦项支部2019年1月扣押了该公司与韩国钢铁巨头浦项钢铁的合资公司“PNR”的股份。

据日本《每日新闻》5日报道，日本的对抗措施可能包括“增加韩国制品进口日本时的关税”、“停止汇款”、“停止对韩国人发放签证”、“临时召回日本驻韩国大使富田浩司”等。