民调：习近平支持度输李克强 亦输前领导人 学者：反映港人反感现管治

推动中国民族复兴梦和香港「全面管治权」的中国国家主席习近平，在香港一项两岸政治人物民望的民意调查中，支持度不单低于总理李克强，更低于朱镕基、温家宝、胡锦涛和江泽民等前领导人以及台湾总统蔡英文，负责民调的学者钟剑华表示，这反映港人对现时北京中央的管治方式感到不安和反感，怀念过去较为宽松的管治岁月。

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是次民调分两阶段于7 月下旬进行，在最为人熟悉的12名两岸领导人中评价其支持度，结果发现，逾五百名受访者中，习近平的认知率最高，接近九成半，但其支持度仍属偏后，排第八。

民调显示，已卸任中国总理长达十七年的朱镕基，支持度以61.6分领先，其次是台湾总统蔡英文(57.6分)和中国前总理温家宝(54.4分)，能进入前五位的，尚有前国家主席胡锦涛(51.1分)和现任总理李克强(46.4分)。而支持度排名由第六至第十的，依次是前国家主席江泽民(46.2分)、台湾前总统马英九(45.9分)、习近平(40.7分)、前高雄市长韩国瑜(24.6分)及台湾前总统陈水扁(23.1分)。

民调的评分误差不超过正负3.5分，故此，在现任中国领导人中，习近平的支持度低于李克强。近日不少评论指，由习、李二人的公开言论和出席公开场合的待遇可见，中共高层斗争表面化，例如被视为习近平派系的副总理刘鹤日前在介绍北斗系统的仪式上，预留时间让出席者为习近平鼓掌，但接着介绍李克强时，则匆匆带过，打断为李鼓掌的局面，而从座位上站起来的李克强亦尴尬地坐下，有评论甚至指，这是有意羞辱李克强。

总的来说，刚从理工大学应用社会科学系助理教授一职退下来的香港民研副行政总裁钟剑华分析说，习近平评分较低，与港人不满北京推行港区国安法有关，而其评分在近两年呈下跌趋势，并低于多名前任中国领导人，亦反映港人「怀念逝去的岁月」。他解释，不少港人担心过去享有的自由和生活方式会受国安法影响，亦忧虑香港的国际金融中心地位会被破坏，形成对北京的管治方式感到不安、反感，较喜欢以往相对宽松的管治作风，尤其是作风硬朗但开放的前总理朱镕基。

他又说，习近平在香港的支持度远低于蔡英文，反映港人对两岸两种管治制度和方式的观感。

至于香港推行国安法会否令是项民调变得敏感，钟剑华只表示，在被指违法前，会继续进行民调，他强调，两岸政治人物民望以至有关台独的调查，已进行多年，并非鼓吹分裂国家，只是反映民意，如果当局认为这些调查违法，须给予充分理由。

有关两岸政治人物支持度的调查，自1997年开始进行，当时由香港民研的前身- 香港大学民意研究计划负责，每半年调查一次。港大民研于去年香港回归纪念日前关闭。