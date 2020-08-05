法国、西班牙疫情有所升温

法国新增确诊感染新冠病毒1695例，创下5月底以来的新高。西班牙新增确诊再创6月解封以来单日最高纪录。法国科学委员会称，法国极有可能在秋冬季遭第二波新冠疫情袭击。

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法国卫生部周三晚间通报，法国24小时新增新增确诊感染新冠病毒1695例，创下5月30日以来确诊感染新高。自新冠病毒疫情以来，累计确诊感染19万4029例。而周二到周三，新增死亡9例，累计死亡病例3万305例。不过重症患者有所减少，为384人。

另外，法新社报道，西班牙疫情也有所升温。周三西班牙新增确诊1722例，再创6月解封以来单日最高纪录。累计达3万5767例。

英国近日疫情再亮红灯，继曼彻斯特宣告重大事件之后，苏格兰亚伯丁同样疫情升温，当局宣布酒吧和餐厅自周三下午5时起暂停营业。

另据路透社消息，法国科学委员会警告称，第二波新冠病毒疫情极有可能在秋冬季节袭击法国。法国当局过去两周在努力控制新增病例的上升。

越来越多的法国城市决定强制要求民众在人群拥挤的户外区域佩戴口罩，首都巴黎不久也会加入这一行列。

自从解除了降低感染率的严格封锁措施以来，许多欧洲国家现在的感染人数都重新攀升。 法国科学委员会在卫生部发布的一份声明中称，“形势很危险，我们随时都可能陷入失控的局面，就像西班牙那样”。

该机构表示，“今年秋冬季节很有可能会出现第二波疫情”。声明并补充说，如果人们不遵守社交距离规则，不排除疫情最早在夏末再次蔓延的可能性。

截至国际标准时间时间5日11时，全球至少70万1112人死于新冠肺炎，至少1857万2720人确诊感染。 自去年12月中国爆发疫情以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少1091万7200人目前被认为已经康复。 不过上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。