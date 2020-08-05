港大：新冠病毒可感染神经细胞 且可自行复制

俗称武汉肺炎的新型冠肺炎在全球已感染1814万多人，部分感染者会出现失眠、失语、精神错乱甚至癫痫、脑病等神经性症状，香港大学医学院联同中国科学院深圳先进技术研究院团队合作，首次发现武肺病毒与沙士病毒不同，不但可感染人类神经祖细胞及人脑中皮皮质神经元，以致减慢康复，更可进行病毒复制。研究团队建议，有必要密切监测中枢神经系统感染武肺病毒的慢性或长期后果。

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这篇刊登于生命科学期刊《细胞研究》的研究，由上述团队利用诱导性多能干细胞（iPSCs），衍生人类神经祖细胞、神经细胞球及脑类器官进行，发现神经细胞球及脑类器官受感染后，可检测到大量新冠病毒核衣壳蛋白及感染性病毒颗粒，换言之，病毒可有效感染人类脑部，包括人脑中的皮质神经元及神经祖细胞。

领导研究的港大医学院生物医学学院教授黄建东表示，这是首次以实验证据印证新冠病毒可直接感染人脑类器官，有助了解新冠病毒引发神经系统并发症的机制，包括失去味觉及嗅觉等症状。

团队补充，由于新冠病毒喜欢攻击人类神经祖细胞，以致患者染病后，味觉和嗅觉较迟或甚至未可完全恢复。

团队指出，寨卡病毒同样可以破坏人脑神经祖细胞，导致小头畸形、严重发育缺陷及成人其他神经系统异常，建议有必要就新冠病毒患者中枢神经系统感染后的慢性或长期后果作密切监察。

武肺患者主要出现呼吸道感染症状，但有研究分析武汉超过二百名确诊患者发现，当中三成六出现神经性症状，法国亦有高逾八成半入院患者有类似症状；另有报告指，部分患者有头痛、失眠、失语、精神错乱和癫痫发作等神经性症状。