美国卫生部长将访台 美国务院重申对台支持

美国卫生部长阿扎尔下周将访问台湾，并将与总统蔡英文会面。阿扎尔将是台美断交以来访台层级最高的美国内阁官员。美国国务院周三表示，阿扎尔访台行程符合“台湾旅行法”，国务院并重申美国长期政策与对台湾的支持。

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美国卫生部此前宣布，卫生部长阿扎尔下周将访问台湾，这是6年来首位访台的美国内阁级官员，也是1979年美台断交以来访台的最高级别官员。阿扎尔将代表美国总统特朗普与资深台湾官员及防疫专家会晤，讨论美台伙伴关係、疫情应对及全球卫生等议题。

根据台湾外交部消息，阿扎尔访台期间将会见台湾总统蔡英文，并预计拜会外交部长吴釗燮、卫生福利部长陈时中等。

据《中央社》报道，美国国务院周三以背景方式回覆记者询问时表示，阿扎尔访台行程重申美国长期政策及对台湾的支持，也符合2018年3月上路的“台湾旅行法”。

“台湾旅行法”是继1979年“台湾关系法”生效后，美国通过的首部与台湾直接相关的国内法，旨在打破美台断交后诸多外交限制，鼓励双方各层级官员互访与交流。

美国国务院表示，如同美台双方3月18日发表的联合声明所指，美台增强在抑制新冠病毒疫情扩散及舒缓疫情冲击的合作，方式包括专家交流、资讯互享工作坊，以及捐助医疗物资给有需要国家。 美国国务院指出，台湾拥有蓬勃民主并是股良善力量，世界各国如能对成功抑制疫情的“台湾模式”，及台湾为国际社会所做的慷慨贡献与提供的专业知识有更多了解，应能受益良多。

美国国务院最后说，美方过去数十年来遵循“台湾关系法”，透过美台级别代表互访等方式与台湾维系强健非官方联系；美方基于美中三公报与“台湾关系法”的一中政策仍不变。

消息称，中国外交部此前已就此向美方提出“严正交涉”。中国外交部发言人表示，台湾问题是中美关系当中最重要、最敏感的问题。北京促请美方恪守“一个中国”原则以及中美三个联合公报规定，停止一切形式的美台官方往来。北京并要求美方“不要向‘台独’势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定”。