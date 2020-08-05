马克龙今天前往贝鲁特 欧盟紧急派遣救援人员

黎巴嫩首都贝鲁特港口区大爆炸造成的死亡人数已升至135人，近5000人受伤，25万人无家可归。法国总统马克龙周四将前往贝鲁特，“向黎巴嫩人民带去法国的支持和慰问”。马克龙表示，他将与黎巴嫩政府一道对局势进行评估。欧盟也将向贝鲁特紧急派遣搜救人员协助搜寻生还者。贝鲁特市长阿布德周三表示，贝鲁特港口爆炸造成的经济损失可能高达100亿至150亿美元。

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法新社消息，在贝鲁特港口区发生大爆炸两天之后，马克龙今天将抵达贝鲁特。作为大爆炸发生后首位访问贝鲁特的外国元首马克龙在推特上发文称，此行将与看望黎巴嫩民众，向他们带去法国的支持及慰问。而法国也是在第一时间向黎巴嫩伸出援手的国家。一架满载紧急救援物资的飞机周三中午从马赛起飞前往贝鲁特，机上还有9人组成的医护小组。据称，另外两架运送救援物资的飞机也在周三于巴黎机场飞往贝鲁特。

另外，欧盟周三也表示，将向贝鲁特紧急派遣搜救人员、搜救犬及装备，搜寻是否还有被困在瓦砾堆中的生还者。

法新社报导，欧盟负责危机管理的执行委员雷纳希克（Janez Lenarcic）在声明中表示：欧盟公民保护机制启动，正紧急调派超过100名受过高度训练的消防人员，还有车辆、搜救犬及装备，他们专精在城市内搜救，将与黎巴嫩当局合作挽救生命。

贝鲁特港区周二接连发生2次爆炸，第2次爆炸威力有如强震，甚至出现蘑菇云，黎巴嫩呼吁国际社会援助。 雷纳希克表示，捷克、希腊及荷兰已承诺参与这次行动，法国、德国及波兰则将提供援助，他说，我们与黎巴嫩及其人民同在，且已准备好进一步动员协助。

欧盟公民保护机制创立于2001年，使欧盟能够协调援助工作，以回应世界各地发生的紧急状况。

据路透社报道，到目前为止，大爆炸造成的死亡人数已经达到135人，5000多人受伤，有报道指仍有百多人失踪，预计死伤人数还会进一步增加。爆炸还摧毁大批民居，至少25万人无家可归。当地政府宣布，贝鲁特进入紧急状态两周。

黎巴嫩总理迪亚布指调查将聚焦在仓库储存的2750公吨硝酸銨，政府正扣留多名负责管理港口储存仓库的官员。当局初步认定，爆炸是由仓库内储存了6年大量化学品引致。有报道称，海关部门曾6次要求其他部门移走这些没收回来的化学品，但有关方面没有执行。