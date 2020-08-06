中国支援队在港协助扩大检测续惹争议 港府反谴责和平示威者搞分化

中国政府派员支援香港的武汉肺炎检测工作继续引起争议，连日均有医护人员提出质疑，包括中国内地支援队成员未有按法例在港先行注册以确保其水平便在港工作，亦有政党和市民在支援队下榻的酒店和考察的化验所外示威，对安全和是否需要引入内地援助提出质疑，不过，港府未有承诺接受医护人员的要求，更罕有地「严厉谴责」示威行动，认为这是「反内地」言论人士欲借北京政府支援香港抗疫来挑起矛盾。

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中国卫生健康委员会组建的「(中国)内地核酸检测支援队」抵港三日来，均有市民请愿示威，新民主同盟六名区议员昨(5日)到支援队入住的酒店楼下请愿，声称香港医务水平较中国内地高，只要增加硬件，便可由香港自行解决检测，毋须向内地求助；他们又说，对内地检测没有信心。

根据基本法，港人享有示威自由，港府未曾就和平示威作出谴责，但港府发言人昨晚发出新闻稿，指港人应齐心抗疫，但连日有非建制派区议员及个别人士向支援队的先遣人员示威，骚扰先遣队员，「做出分化行为，并试图抺黑、破坏中央协助支援香港对抗疫情的工作，特区政府对此等行为予以严厉谴责。」

港府没有解释示威者如何「骚扰」先遣队员，但现场所见，连日来的示威不单人数少，且受警员阻隔，只能在一定距离下举牌抗议和叫喊口号。

另一方面，由政协常委谭锦球组成的香港义工联盟则欢迎内地支援队协助香港增加检测，并表明乐意派员到各区协助收集唾液样本等工作。

在北京，国家科技部成果转化与区域创新司司长包献华昨在记者会上表明，中国的检测试剂研发、技术水平和产品性能与欧美等发达国家处于同一水平，部分甚至领先，相信能满足国内疫情防控的检测需要。他以中国的核酸检测技术为例指出，检测所需时间已由过往的四个多小时缩短至现时的一个多小时，最快的产品更可在半小时内得出结果。

不过，有关言论未能平息有关内地支援队的争议，负责批核专业资格的香港医务委员会，其下三名业外委员和两名业外审裁员昨日发表联合声明，指任何人士在港从事医生工作，均须按例先行注册，以确定相关人士符合专业资格，但医委会近期没有收到内地支援队的相关申请，关注相关人员是否符合香港需求的医疗水平和工作质素，促请港府须确保来港协助新冠病毒检测工作的内地医护人员依从程序注册。

参与联署的业外委员林志釉今早更在电台节目中批评港府封锁内地人员的消息，更惊讶于港府已批准二百多名来自两岸三地的技街人员入境香港时豁免检疫，认为有关人员属高危人士，让他们隔离检疫会令市民较为安心。

港府没有承诺要求来港医务化验人员一定要注册，只是说，他们若提供专业服务，须按例「注册或获得豁免」。港府发言人解释，由于本地缺乏足够有适当训练及经验进行检测的化验人员，个别私营化验服务提供商申请从内地引入合适技术人员，为检测提供支援，政府会按法例处理。