中国男子蒙冤入狱27年 酷刑逼供令人发指

一名52岁中国公民被以杀人指控入狱27年后，经多次要求重审，终于获得改判无罪出狱。该案引发对警方酷刑逼供的指控。

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据法新社8月6日发自北京的报道，一位名叫张玉环的男子在1993年因被指控杀害两名男孩入狱。但他一直申明自己的供词是因为熬不过酷刑才做出的。

在他入狱27年后，中国江西高级法院周二8月5日开庭宣布，经过重新审阅卷宗，并没有发现直接的证据，因此宣布他无罪。该法庭向这名蒙冤男子表示了道歉。

据中国官媒报道，张玉环是被关押时间最长的蒙冤者。他在1995年被判死刑，两年后，又被改为无期徒刑。在多次要求无果后，江西最高法院终于在2019年3月重审该案。法院认为无法确认被用于谋杀的绳子和口袋与张玉环有任何联系。

据中国财新网报道，1993年10月25日，江西南昌进贤县凰岭乡张家村六岁男童张荣（化名）和四岁男童张伟（化名）的尸体在村子附近的下马塘水库被发现。两天后的10月27日，时年26岁的同村村民张玉环被锁定为犯罪嫌疑人并被收容审。

据新京报报道，张玉环称，他没有杀害两个小孩，他当年受到6天6夜刑讯逼供，有罪的口供是受刑讯逼供做出来的。他起初关在进贤县看守所期间没有承认杀人。后来侦查人员从看守所将他提出，先后在进贤县长山宴乡派出所和云桥派出所对他进行残酷刑讯。最终，在1993年11月3日，侦查人员牵来两条狼狗(应当是警犬)，说如果不招，就让狗把他吃了。民警手一挥，一条狼狗冲上来，狂撕乱咬，张玉环裤子被撕烂，大腿鲜血直流。极端恐惧下，张玉环承认杀害两小孩。侦查人员找来一条黄绿色军裤给张玉环，还打趣说比张玉环原来的裤子好。

张玉环的律师王飞在法庭调查时也说张玉环受到“狼狗的审讯”。张玉环大腿上被狼狗撕咬留下疤痕还在。张玉环曾向当年来提审的聂霍根法官展示过疤痕。本次庭审前，辩护人曾向法庭提交伤情鉴定的申请，未得到同意。

张玉环的律师王飞宣布，他的委托人将因遭受这种司法不公寻求赔偿。法新社说，人权维护者经常对中国法院的公正性提出质疑，中国法院对被告的定罪率高达99％。