习近平六四时角色罕有曝光 - 阻学生入闽串连

中共高层派系斗争近日有公开化趋势之际，党刊《学习时报》文章，罕有披露党总书记习近平当时以福建省宁德地委书记的身分，下令阻止温州学生到福建串连，事后更要求公安深入清查，被形容为「妥善处置学潮风波」。

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六四时期掌权者近年已先后去世，时任总理李鹏去年离世时，不少流亡海外的民运人士曾表示，六四平反最后阻力消失，期望六四真相可重见天日，但曾在《学习时报》任职的邓聿文却持相反意见，指中共在讣告中赞扬李鹏果断止暴，令国内局势稳定，反映习近平对六四的评价，预料习近平会「效法更要超越李」，呼吁公众对习平反六四死心。当时公众仍未知习近平在六四时期的表现，直至《学习时报》有关文章面世。

人民网3日刊登中央党校主办的《学习时报》题为“习近平同志一直要求公安机关当好人民群众的‘保护神’”的系列文章，主要透过采访时任宁德地区公安处处长陈由诚赞扬1988年起上任宁德地委书记的习近平。

陈由诚谈及习治下的记忆深刻工作时指出，1989年春夏之交，中国各地发生学潮风波，包括宁德，当时有一批温州学生搞串联，准备乘坐刷有「刺眼的大幅标语」的汽车从福鼎入境福建，于是上报地委。习近平作出批示，须紧跟中央，「要坚决阻止学生入闽串联，汽车上的标语更不能进宁德、进福建。」陈据此在福鼎县与省界分水关设立检查站，一面劝说学生回校，一面清洗汽车标语。他又说，其间，习近平曾多次作出批示，要求公安机关严密注视全区有关动态，确保社会稳定。他形容，「习近平同志妥善处置学潮风波。」

事后，习近平在陈的邀请下，于同年7月30日跟地委行署领导层与大家见面，并作了即兴讲话，要求公安人员做好清理清查工作，但不要搞“一刀切”，要「缩小打击面、扩大教育面」，以免做成人人自危。另外，亦要多做得人心的事情。陈表示，这段经历令他终身受益。

根据公开资料，六四事件后翌年，习近平调任福建省首府的福州，出任市委书记。

六四事件指1989年在6月3日至4日清晨于北京发生的血腥镇压，但亦泛指在当日之前、为期约两个月，因前总书记胡耀邦逝世引发的民运，但官方定性是1989年春夏之交的政治风波和反革命暴乱，习近平政权沿用此定性。至于西方国家则多同情该民运，并接收了不少流亡人士，但近年已甚少公开评论事件。及至中美出现争议，美国国务院发言人去年形容事件是「大屠杀」，对中共系统性地侵扰人权予以谴责。