孟晚舟引渡案未了：加拿大第三人被中国判死刑

第三名加拿大公民今天8月6日被中国法院以涉毒罪判死刑。此时正值一年多来，因华为财务总监孟晚舟引渡案未了，北京和渥太华外交关系处于紧张升级之际。

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这名被判死刑的加拿大公民的汉语名字为徐伟洪，今天上午他被广州市中级法院，以参加制造毒品罪，一审判处死刑。

中国外交部发言人汪文斌今天在记者会被问及此事时表示，这个案子应该不会对中国与加拿大的关系造成影响。

自2018年12月，加拿大在美国的引渡要求下，在温哥华国际机场逮捕了华为财务总管孟晚舟以来，北京与渥太华的关系变得十分紧张。

华盛顿指控孟晚舟为绕过对伊朗的制裁，而进行合谋欺诈。她目前在温哥华的家中受监视居住，有可能被引渡到美国。

孟晚舟被捕后，加拿大前外交官康明凯和朝鲜问题专家斯帕沃在中国被捕，他们目前仍被拘押在狱中。中方指控他们威胁国家安全。但许多外国专家认为中共此举是对孟晚舟案的报复。

2019年4月，名叫范伟的一名加拿大公民被中国法院以走私毒品罪，判处死刑；当年的一月，名叫谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的加拿大人在被发回重审的案子中被判死刑。之前他被判处15年徒刑。此人在加拿大曾因毒品罪被定罪。但他声称自己无辜，他说到中国是为了旅游。