广岛举行核爆75周年纪念仪式 安倍首相出席

8月6日，日本广岛市迎来遭受投下原子弹75周年的“核爆日”，“原子弹爆炸死难者慰灵式暨和平祈念仪式”，从上午8点开始在广岛市中区的和平纪念公园举行，由于受新型冠状病毒肺炎流行的的影响，规模大大缩小，参加人数是以往的十分之一左右，安倍首相和83个国家的代表等参加了和平纪念仪式。

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广岛市长松井一实在和平宣言中提出警惕招致第二世界大战的国家主义的思潮，指出面对地球规模的新型冠状病毒流行的威胁，世界必须携手合作。

2017年7月在联合国总部通过《禁止核武器条约》时，日本没有参加签字的讨论，此条约尚未生效，为此松井一实市长在和平宣言中敦促日本政府签署并批准《禁止核武器条约》。松井表示：“日本政府为了实现有核国家和无核国家之间的桥梁的作用，希望能诚实对待要求签署和批准《禁止核武器条约》的核爆受害者想法，成为缔约国。”

安倍总理在致辞中没有谈及《禁止核武器条约》，他说：“日本将努力成为围绕核裁军立场不同的国家之间的桥梁，积极而充满耐心地促进各国之间的对话与行动，继续引领为实现没有核武器的世界的国际行动。”

联合国秘书长古特雷斯原本预定出席纪念仪式，但是由于新冠流行没有到场，他在送到广岛的视频讲话中表示：“无核化的世界从我们手中滑过，似乎离我们更远，由于对立和互不信任，缺少对话，我们正面临着世界无限制的核竞争的再次来临。”

他说：完全排除核武器危险的唯一的方法，就是完全废除核武器，我们衷心等待着《禁止核武器条约》的生效。

83个国家以及欧盟（EU）驻日大使等出席了仪式。