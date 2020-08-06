战狼外交变软 王毅反对美国将中共与人民脱钩

中国外长王毅似乎在调整战狼外交政策。他8月5日接受中国新华社专访时强调要避免对抗，畅通渠道，坦诚对话，拒绝脱钩，保持合作。他还否认中共输出意识形态，并特别反对美国将中共与中国人民脱钩。

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回应美国国务卿澎湃奥在尼克斯图书馆的讲话，中国外长王毅在中国新华社的访谈中强调，要避免中美对抗，拒绝中美脱钩，主张通过坦诚对话解决分歧。他还说，中方将以冷静和理智来面对美方的冲动和焦躁。

美国国务卿蓬佩奥不久前选择尼克松图书馆作为发表对中国政策讲话的地点，似乎要象征尼克松总统开启美国对中共的开放的政策告终结。另外，华盛顿选择关闭中国驻休斯顿领馆（前中华民国馆址），并宣布美国卫生部长率团访台，显示美国有意提高美台关系。

王毅表示，中方愿意跟美方开展坦率有效的沟通，提出制定合作、对话、管控分歧的三个清单，为下步交流确定路线图。他要求美国放下傲慢和偏见，通过平等和建设性对话，缓解当前的紧张局面。

王毅否认北京对外扩张和输出意识形态的意图。他说：今天的中国并不是当年的苏联，我们更无意去做第二个美国。中国从不输出意识形态，也从不干涉别国内政。他强调中国将走和平发展道路，奉行互利共赢的开放的战略。

王毅特别反对美国将中共与中国人民脱钩。他认为，这是“试图挑拨中共和中国人民的联系”，“是与14亿中国人民为敌”。

针对北京当局被指控派间谍偷窃美国和其他国家技术，该访谈没有具体谈及，新华社仅说，美方骚扰中国留学人员、干扰正常学术交流、限制打压中国媒体。王毅说这是“编造各种谎言恶意抹黑中国。”

这个访谈的最后，王毅表示他为中美关系设定的框架涵盖4点：一要明确底线，避免对抗。二要畅通渠道，坦诚对话。三要拒绝脱钩，保持合作。四要放弃零和，共担责任。

一般认为，中美关系急转直下的恶化起始于冠状病毒Covid-19疫情：去年年底，武汉爆发神秘肺炎，现已导致全球超过1900万人感染，70多万人死亡（美国死亡超过16万人）。北京当局被指在疫情早期隐瞒，操纵世卫组织拖延宣布国际紧急状态，酿成大祸后，北京通过口罩外交+战狼外交和大外宣，试图彰显中共专制体制优越性，使得西方国家意识到中共输出意识形态。特别是香港国安法的实施，让西方确认了北京这个意图。其中美国反应最强烈，美国朝野认为40年来这场骗局游戏该收场了，于是特朗普决定与北京逐渐脱钩，开启一场新冷战。二战后的美苏冷战，拖垮了苏共，美国打算用这场新冷战对付中共。