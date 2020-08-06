抖音宣布在爱尔兰开设大数据中心

面临被微软收购或被美国禁止的中国“抖音”，今天8月6日宣布即将在爱尔兰为其用户开设其在欧洲的第一个数据中心。

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法新社发自都柏林的消息，拥有的抖音（TikTok）的中国字节跳动公司（ByteDance）宣布向这个爱尔兰数据中心，投资4.2亿欧元。该中心将于2022年初投入运营。 到目前为止，抖音用户的数据存储在美国和新加坡。

法新社说，抖音宣布在爱尔兰开设大数据中心的背景是，这款受年轻人欢迎的应用程序变成了持续恶化的中美经济外交紧张的核心。

抖音周四发布的声明表示，在爱尔兰开设大数据中心可以创造数百个新的就业岗位。并可以让用户加快下载速度。英媒曾报道抖音可能将其在美国的机构迁到英国，但是抖音没有对此说法做出任何回应。

尽管抖音坚决否认与中国当局分享数据，并强调其数据中心都在国外，但是华盛顿坚信抖音会成为北京收集美国人私人信息的工具，会威胁美国的国家安全。

美国总统特朗普日前给出9月15日，作为让微软与抖音谈判收购其海外版的最后期限，如果收购谈不成，将在美国禁止抖音。此外，美国国务卿彭佩奥周三表示，美国也打算对中国的阿里巴巴、百度和腾讯等数字巨头采取禁止措施。