美参院通过法案禁止政府部门下载使用TikTok美国扩大“清洁网络”行动

美国参议院周四一致通过了一项法案，禁止在政府发给其雇员或国会议员的任何设备上下载和使用TikTok。而美国特朗普政府此前表示，正在加紧努力，从美国数字网络中清除“不受信任的”中国应用，并称中国人拥有的短视频应用TikTok以及通讯和社交应用微信是“重大威胁”。

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法新社消息，美国参议院共和党议员，也是有关草案的起草人之一乔什·霍利（Josh Hawley）在推特上发文表示，“TikTok 构成对美国国家安全重大威胁，在政府机构的设备上没有它的位置。”

有关的法案在共和党控制下的参议院通过后，仍须由民主党占多数议席的众议院通过，而后由总统特朗普颁布实施。

根据有关法案，禁止下载或使用TikTok或由ByteDance开发的任何后续应用程序的禁令，面向美国政府的雇员，也在包括当选的国会议员，国会雇员或公共企业的官员。

据路透社报道，美国政府正在加紧努力，从美国数字网络中清除“不受信任的”中国应用。美国国务卿蓬佩奥表示，扩大后的“清洁网络”行动将聚焦于五大领域，包括采取措施阻止各种中国应用和中国电信企业访问美国公民和企业的敏感信息。 此前，美国总统特朗普更威胁要禁用Tiktok。

蓬佩奥表示，“由于母公司设在中国，Tiktok和微信等应用对美国公民的个人数据构成了重大威胁，更不用说中国共产党的内容审查工具了”。

中国外交部长王毅周三接受新华社专访时指，美国并没有资格打造什么“清洁国家联盟”，他称美国演绎了一场“教科书式的霸凌”。

TikTok目前面临9月15日的最后期限，要么将其美国业务出售给微软，要么将面临彻底被禁。

路透社说，中美关系正处于数十年来的最低谷，全球冠状病毒大流行、中国在南海增强军力、中国对待维吾尔族穆斯林的态度以及北京巨额对美贸易顺差导致两国关系紧张。

蓬佩奥表示，美国正在阻止华为手机预装或在应用商店上架最受欢迎的美国应用。 蓬佩奥说，“我们不希望企业参与华为侵犯人权行为或中国的监视设备，”但他没有提到具体的美国企业名称。

蓬佩奥还表示，美国国务院将与其他政府部门合作，保护美国公民信息和新冠疫苗研究等知识产权，阻止阿里巴巴和百度、中国移动、中国电信和腾讯等公司运营的云计算系统获取信息。 蓬佩奥说，他将和司法部长巴尔、国防部长埃斯珀和国土安全部代理部长沃尔夫共同敦促美国联邦通信委员会，终止对中国电信和另外三家公司提供美国相关服务的授权。 他说，国务院还在致力于确保中国无法从连接美国和全球互联网的海底电缆中获取信息。

路透社分析认为，蓬佩奥周三的言论显示，华盛顿正在采取更广泛、更迅速的行动，限制中国科技公司进入美国市场，正如一名美国官员所说，这是为了遏制“大规模窃取我们的数据并将其作为武器来对付我们的行动”。

美国国务院的一份声明说，清洁网络计划的势头正在增强，已有30多个国家和地区成为“清洁国家”，许多全球最大的电信公司已成为“清洁电信公司”。 声明呼吁美国盟友“加入到保护我们的数据不受中国共产党掌控的监控国家和其他恶意实体侵害的潮流中来。” 华为和腾讯均未予置评。阿里巴巴、苹果、中国电信、中国移动和百度均未立即回应置评请求。