美国卫生部长阿扎尔：访台之行将重申美台伙伴关系

即将出访台湾的美国卫生部长阿扎尔周四表示，他的访台行程意在重申美国与台湾的伙伴关系，他并赞扬台湾在公共卫生领域的透明度与合作。而台湾行政院院长苏贞昌透露，阿扎尔周日到访台湾将与总统蔡英文会面。

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《中央社》消息，阿扎尔周四接受MSNBC访问时指出：“这与台湾、美国以及我们在公卫领域的伙伴关系有关”。阿扎尔没有针对此行引发中国愤怒的提问发表看法。阿扎尔是1979年台美断交以来访台的最高层级美国官员。

消息称，阿扎尔以间接方式猛批中国对新冠病毒疫情的处理方式。他说：“无论是在刚果的埃博拉病毒还是在冠状病毒疾病上，台湾一直是公卫领域透明合作与通力合作的典范，我将在那里重申这种伙伴关系以及台湾在国际公共卫生界的重要角色。”

阿扎尔并批评世界卫生组织过去3年连观察员地位都不给予台湾的做法。

另据报道，台湾行政院院长苏贞昌周四透露，美国卫生部部长阿扎尔将于周日到访台湾，与蔡英文总统会面，并拜会台湾的外交部、卫生福利部，并与防治新型肺炎的医护人员及专家学者会谈。

阿扎尔接受美国传媒访问时表示，美国与台湾已建立极为重要的长期合作伙伴关系，他期待与蔡英文以及卫生福利部长陈时中等会面，推进使台湾、美国以至全世界民众都受惠的卫生合作关系。 而中国外交部发言人已表明，坚决反对美台官方往来，已向美方提出严正交涉。