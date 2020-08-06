英日两国同称支持香港自由 王毅重申不容干涉香港事务兼批美国反华论

在美国国务卿日前发出「反共檄文」后，英国和日本两国外相会晤并发表声明，表示支持香港自由，并期待两国未来建立更加紧密的伙伴关系。

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英国外相蓝韬文与到访的日本外相茂木敏充昨(5日)在会面后发表声明，指日本是英国的紧密朋友，亦是英国在亚洲的主要安全伙伴，双方无论在共同应对新型冠状病毒、网络安全、气候转变，又或支持香港自由方面，都是并肩同行。

而在两国外相会晤前，新华社发布中国国务委员兼外长王毅的访问，强调香港是中国领土一部分，香港事务属中国内政，藉港区国安法粗暴干涉香港事务，必将遭到炎黄子孙坚决抵制。

他又针对美国国务卿蓬佩奥的「对华接触政策失败论」作出反驳，指这是对历史进程的无知和两国人民的不尊重，强调中美两国发展不是非此即彼的关系，双方应以合作而不是脱钩来处理两国关系。

他又批评说，美国总有一股势力，企图否定中国共产党领导，目的是要遏制和搞乱中国，但事实上，中共与中国人民就如同鱼和水一样交融，试图割裂及挑拨中共与中国人民的血肉联系，就是与14亿中国人民为敌，促请美方放弃干涉主义。

他指出，当前美国有部分政治势力恶意抹黑中国，破坏中美联系，煽动两国民意对立，从而把中美再次拖进冲突与对抗，把世界重新推入动荡与分裂，但中方不会让这样的阴谋得逞，坚决反对人为制造所谓「新冷战」，挑起「新冷战」者「必将被钉在历史的耻辱柱上」。他强调，今天的中国不是当年的苏联，更无意去做第二个美国。