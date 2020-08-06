路透社：美国协商军售台湾至少4架先进无人侦察机

路透社消息，熟悉协商过程的6名美国消息人士指出，美国正在磋商出售至少4架大型先进无人侦察机给台湾事宜，这项军售交易很可能会升高美国与中国的紧张关系。

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路透社的报道称，这种“海上卫士”（SeaGuardian）无人侦察机的航程可达6000海里，远超过台湾现役无人机队的160海里航程。

消息人士指出，美国国务院已默许授权出售此款无人机给台湾，但目前未知美国官员是否批准出口加掛武器的无人机。

其中两名消息人士表示，这项军售必须获美国国会议员批准，他们可能最快下个月就会收到正式通知。其中一名消息人士说，台湾在今年初提出采购武装无人机要求，美方上周提交有关这项交易的报价等资料。

报道称，如果以先前交易案为参考，4架无人机加上地面站、备件、训练和支援费用，整笔交易总价值将约6亿美元。消息人士指出，合约可能包括未来可选择采购更多架。

美国一直热中于出售战车和战机给台湾，但出售这批先进无人机势必会引人瞩目，因为只有包括英国、意大利、澳大利亚、日本和韩国等少数美国的亲密盟邦，才获准采购这种最大型美制无人机。

美国通用原子航空系统公司制造的“海上卫士”无人机，机体能加挂武器，但只有在美国政府在合约中准许才行。 美国先前卖给法国无武装的MQ-9死神无人机（MQ-9 Reaper），其后准许加挂武器。MQ-9死神无人机类似“海上卫士”无人机。