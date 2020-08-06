中国自2019第三次判加拿大公民死刑

在北京与渥太华之间外交关系因华为集团首席财务官孟晚舟于2018年12月在温哥华机场被捕而陷入紧张的背景下，中国判处第三位加拿大籍公民死刑。

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据本台RFI法广周四（2020年8月6日）的法文简讯，广州市司法当局通报了一起加拿大公民因被控涉嫌制造毒品而判死刑的案件。这位加拿大人的姓名为：XU Weihong。

来自中国方面的消息说，广州市中级人民法院于当地时间周四上午对加拿大籍被告人徐伟洪等制造毒品案做出一审宣判。被告徐伟洪被判死刑，没收个人全部财产。另一名中国籍同案犯被判无期徒刑。

中国媒体在介绍案情时提到，被告徐伟洪于2016年10月购买制毒原料，工具在同案另一名被告家中制造毒品氯胺酮。司法当局共查获此类毒品超过120千克。依照中国法律符合判处死刑的量刑标准。

孟晚舟事件以来第三位加拿大公民被判死刑

这是中国司法当局自华为集团首席财务官孟晚舟于2018年12月在加拿大被捕以来，第三次判处卷入毒品案件的加拿大籍公民死刑。

前两次分别是在2019年1月14日和2019年4月30日。先后有两名加拿大人分别在辽宁省大连市和广东省江门市因被控卷入毒品案件而遭判死刑。

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此外，中国还以间谍罪名逮捕了两位加拿大公民：Michael Kovrig和Michael Spavor。

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