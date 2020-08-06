TikTok之后 美国还准备禁止其它中国手机软件

美国国务卿表示在TikTok之后还准备其它不受信任的中国手机应用软件

美国国务卿蓬佩奥周三（8月5日）表示，除TikTok（抖音海外版）之外，美国还准备禁止其它一些被认定是威胁美国国家安全的中国手机应用软件。

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蓬佩奥在讲话中提到了微信，他说，“那些总部设在中国手机应用软件公司，比如抖音、微信等，对美国公民的个人数据安全构成了实质性威胁，更不用说它们也是中共的审查工具之一。”

他进一步明确说，他希望在网络运营商和美国电话制造商的购买平台上禁止安装使用这些中国手机应用程序。同时，美国政府正在努力阻止包括中国电信公司华为等中国公司在其手机和无线设备上预装或提供下载美国公司的应用程序。他说，“我们不希望这些公司成为华为侵犯人权、或者成为中共监控的工具”。但他没有明确提到具体的美国公司。

蓬佩奥说，国务院将于其他政府机构合作，寻求限制中国公司的云端服务系统在美国收集、存储和处理相关数据的能力，以保护美国公民的数据安全和美国的知识产权，包括新冠疫苗的研究成果等。在此他提及了阿里巴巴、百度和腾讯等中国科技巨头。

法新社报道指，蓬佩奥是在美国总统特朗普威胁要禁止TikTok之后宣布这些措施的，特朗普以迫使中国企业字节跳动必须在九月15日前将Tiktok出售给微软或其他美国公司，否则就将禁止其在美的运营。

在中美政治和贸易紧张不断升高的背景下，华盛顿数月来一直在指责TikTok被中国情报部门用于监视目的。而抖音方面则坚决否认与中国当局共享任何数据。

中国外交部发言人王文彬批评美国对Tiktok的做法是：“是完全的恫吓”。

蓬佩奥表示，针对手机应用程序和中国云服务其的措施，是名为”5G清洁“计划的一部分，美国国务院今年四月份公布了这一网络清洁计划。目的在于阻止华为及其他中国电信供应商抢占美国的新技术及5G网络市场。