北京：美国禁抖音和微信交易是对“非美企业”政治打压

北京当局周五８月７日回应美国总统特朗普禁止美国实体和个人与抖音和微信进行交易的决定，谴责美方对“非美国企业”进行政治操弄和政治打压。

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中国外交部发言人汪文斌今天在记者会上被问及此事时指控华盛顿对“非美国企业”肆意进行政治操弄和打压，不惜损害美国广大用户和公司的权益，将一己私利凌驾于市场原则和国际规则之上，换来的只能是自身道德滑坡、国家形象受损和国际信任赤字，最终也将自食其果。

法新社说，特朗普禁止与抖音和微信的中国母公司进行交易的政令发布后，腾讯在香港交易所的股价暴跌了6.７％。

美国总统特朗普周四８月６日签署政令，禁止美国的个人和实体与抖音（TikTok）和微信（WeChat）的母公司“字节跳动”及“腾讯”进行任何交易。该禁令４５天后生效。此前，抖音已被美国国会通过法律禁止安装在美国政府部门人员的手机上。

特朗普也指控抖音海外版TikTok为北京当局搜集美国用户的咨询和数据，危害美国国家安全。同时特朗普也指控抖音和微信对中共认为的政治敏感内容进行审查封锁，并可能被用于传播虚假信息的活动。

汪发言人指控美方借口国家安全，频繁动用国家力量，无理打压“非美国企业”，是赤裸裸的霸凌行径。他说，中方坚决反对。他敦促美方“倾听美国国内和国际社会的理性声音，纠正错误做法，不要将经济问题政治化，停止打压有关企业，为各国企业正常经营投资提供公平、公正、非歧视性的环境。”

特朗普本周一同意由一家美国公司收购抖音TikTok的可能性，但交易必须在9月15日之前完成。微软公司正在与抖音的母公司“字节跳动”进行收购谈判。