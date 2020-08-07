印度客机事故 死亡人数攀升到14人

印度快运航空一架客机周五晚在大雨中降落时冲出跑道，机身断成两截，至少造成14人死亡，15人重伤。

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法新社报导，印度快运航空表示，一架载有190名乘客和机组人员的客机从迪拜起飞，晚间降落在南部喀拉拉邦城市科泽科德（Kozhikode），飞机在着陆时冲出跑道。事发于当晚7：40左右，该地区正下大雨。

从电视画面可以见到，这架印度快运航空客机冲出跑道并断成两截，但未没有起火。

当地一名高级警官卡里姆（Abdul Karim）说：“我能证实至少14人丧生。另外有15名乘客受重伤。目前还在处理现场状况。” 另外一名高级警官达斯（Sujith Das）表示：“我们已将至少89人送往科泽科德的各处医院，其中多人伤势严重。救护车仍持续赶来急救。”

根据地方官员指出，这架客机的两名飞行员中的一人在事故中死亡。 印度民航总局指出，这架飞机冲出跑道末端，“坠入山谷后断成两截”。 据电视媒体报导，当飞机降落时，起落架出现问题。

印度快运航空指出，这架客机运载174名乘客、10名婴儿、2名飞行员和5名空服员。

出事客机所属的印度航空快递是印度航空的子公司。

印度总理莫迪在推特上发文，对事故遇难者表示悼念。