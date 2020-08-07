大外宣遇挫：纽时撤掉中共宣传业配文

北京大外宣向美媒砸钱运作的力道正在减弱：《纽约时报》已撤掉中共宣传业配文。今年２月美国国会要求司法部介入调查后，《中国日报》被要求申报其在美国的活动资料，导致该报与多家美国主流媒体的金钱往来曝光。联邦众议员班克斯呼吁其他媒体跟进，也“将美国的价值置于共产党的贿赂之上”。

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据中央社８月６日发自纽约的报道说，大外宣踢到铁板。中共喉舌中国日报多年来付费在美国媒体刊登带有宣传性质的文章，引起美国国会议员关切后，纽约时报已经默默删除网站上数以百计的中共宣传业配文。

华盛顿自由灯塔（Washington Free Beacon）报导，纽时报称表示，此举反映纽时今年初停止接受“国营媒体”刊登品牌置入内容（branded content）广告的决定, 包括《中国日报》 (China Daily)。

中国日报为中共中央宣传部主办的英文报纸，被美国部分政坛人士视为中国政府“大外宣”的重要管道。

报道指出，纽时在过去10年刊登超过200则中共宣传性质文章，部分业配文企图掩饰中国侵害人权的行径。2019年的一则影音广告为宣传新疆地区观光，将受压迫的维吾尔族人描绘成中共统治下心满意足的人民。

除了纽时外，中国日报这段期间也向其他多家美国主流媒体买下业配栏位，用来向不知情的美国民众散布中国政治宣传讯息。

致力于遏阻中国在美国发动宣传战的联邦众议员班克斯（Jim Banks）称赞纽时与中国日报切断关系。班克斯说：“纽时曾对中共在新疆与全球各地的暴行做出精湛且详尽的报导，这些报导终于在纽时内部产生效果，让纽时不再支持隐瞒中共暴行的作为。我希望其他媒体跟进，开始将美国价值置于共产党的贿赂之上。”

华盛顿自由灯塔揭发中国日报未遵循联邦规定，揭露其与美国媒体界的关系后，班克斯与其他34名共和党国会议员今年2月要求司法部发动调查。 中国日报随后应要求申报了2016年以来其在美国的活动资料，包括与美国多家媒体的金钱往来被摊在了阳光下。

中国日报的申报文件显示，华盛顿邮报与华尔街日报每月各收取超过10万美元，在其纸本刊登中国宣传性质文章。纽时2018年收取了5万美元在网站上置入业配文，中国日报在纽时纸本下广告砸的钱可能更多。