孟晚舟案生死较量：第四名加拿大公民在中国涉毒被判死刑

孟晚舟案似乎正在经历一场“生死较量”：今天８月７日传出第四名加拿大公民在中国因涉毒罪被判处死刑。加拿大外长昨天在第三名加拿大公民在中国被判死刑后表示，加拿大将继续向中方重申反对死刑的立场。

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据路透社报道，中国广东佛山法院今天以“运输和制造毒品罪”判处加拿大公民叶建辉死刑，没收全部财产。该案其他４名被告分别被判处７年至无期徒刑。

昨天周四，第三名加拿大公民徐伟洪被广州市中级法院以制造毒品罪判处死刑。

昨天，加拿大外长商鹏飞（Francois－Philippe Champagne）在加拿大广播公司（CBC）回应加拿大公民在中国被判处死刑时表示说，我们将永远反对死刑。我们已经跟中国政府说过，而且重复过这个立场，我们还要继续说。

法新社说，对加拿大公民的这些死刑判决的背景是加拿大在美国要求下，在２０１８年１２月逮捕了中国华为财务长孟晚舟，并可能将她引渡到美国。华盛顿指控孟晚舟为绕过对伊朗的制裁，而进行合谋欺诈。她目前在温哥华的家中受监视居住，有可能被引渡到美国。

孟晚舟被捕后几天后，加拿大前外交官康明凯和朝鲜问题专家斯帕沃在中国被捕，他们目前仍被拘押在狱中。中方指控他们威胁国家安全。但许多外国专家认为中共此举是对孟晚舟案的报复。

除了抓捕加拿大前外交官康明凯和朝鲜问题专家斯帕沃之外，北京在２０１９年１月和４月分别以涉毒罪判处两名加拿大公民范伟和谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑。其中谢伦伯格之前被判１５年提出上诉后，又被改判为死刑，此一判例被一些专家认为是违反了中国“上诉不加刑”的司法原则。