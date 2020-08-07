指小区主任助理属大陆党政军机构职务开罚台湾法院判内政部违宪

27个台湾人在中国大陆担任小区主任助理，台湾内政部认定违反「两岸人民关系条例」，每人罚款10万元，他们不服，提起行政诉讼，台北高等行政法院6日指出，全面禁止台湾人民从事这项职务，不符比例原则，侵害宪法保障人民的思想自由，判决内政部败诉，必须撤销处罚。

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这27个台湾人2018年9月到2019年3月间，与大陆「厦门海旅海安服务有限公司」签订劳动合同，担任福建省厦门市海沧区「小区主任助理」，工作期间须在小区驻点，报酬人民币1万元到2万3000元不等。但台湾内政部认定「小区委员会」是大陆的「党政军机构」，属于台湾人禁止担任的职务，因此依「两岸人民关系条例」，每个人罚款10万元，他们不服，提起行政诉讼。

台北高等行政法院指出，这27个人任职的机构，确实具有大陆地区党政背景，但是否属于「陆委会公告禁止」的对象，应考虑有没有影响台湾安全，或涉及国家认同、对台统战工作及妨害台湾安全及利益。但综观「小区主任助理」的职务内容，并没有政治性的任务，或涉及公权力的行使。

台北高等行政法院认为，内政部没有具体审视对台湾有什么不利影响，就一概禁止台湾人从事这项职务，形同以扼杀宪法保障的工作权，来防堵不明确、不具体的统战威胁，手段与目的失衡，不符合比例原则。

此外，虽然陆方的招聘条件明白显示需认同「九二共识」，但只是沿用一贯手法，宣示意义的成分较大；而且是否认同「九二共识」，纯属个人思想自由或政治信仰，如果用这个做为理由裁罚，形同惩罚个人政治立场，违反司法院释字第567号解释意旨，侵害宪法保障人民的思想自由。

台湾内政部表示，这个处罚案，是经过相关机关会商，认定违反两岸人民关系条例，再由内政部裁罚；面对中国大陆以相关职务拉拢台湾人作为陆方统战宣传样板，内政部基于确保台湾安全及人民福祉，一定会依法上诉。

据指出，这项判决未来如果确定，可能会产生连锁效应。台湾陆委会表示遗憾，全力支持内政部依法上诉。

陆委会指出，两岸人民关系条例第卅三条第二项，禁止台湾人担任中国大陆党政军组织的职务，是基于两岸处于分治及对立状态，中共长期企图消灭中华民国主权，至今仍不放弃武力犯台，严重威胁国家安全及社会安定。法院判决忽视中共招聘台湾人参与基层治理工作，设定认同九二共识的政治前提，利诱违法职务、营造统战样板，对国家安全及社会安定造成负面影响，至为遗憾。