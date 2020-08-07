日本前首相森喜朗9日率团赴台吊唁李登辉

吊唁团由日本对台窗口机关日本台湾交流协会和日华议员恳谈会派遣，代表团员包括执政党和在野党国会议员等。

由于新型冠状病毒的蔓延，吊唁团一行将于当天返回日本。

森喜朗一行将在9日午前从东京羽田机场乘包机出发，前往台北松山机场，然后直接前往设置李登辉追悼会场的台北市台北宾馆，吊唁结束后，将和蔡英文总统举行会谈，当天乘专家返回日本。

李登辉葬礼将在9月中旬举行，由于目前日本国内外形势存在各种变数，因此古屋圭司说：不能错过机会，该去的时候就要去。

日本副总理兼财务大臣麻生太郎、环境大臣小泉进次郎、东京都知事小池百合子等曾先后赴台北驻东京经济文化代表处吊唁李登辉去世，前首相森喜朗、超党派日华议员恳谈会会长古屋圭司、外务副大臣铃木馨佑、安倍首相的胞弟、众议院议员岸信夫与夫人岸智香子及长子岸信千世及立宪民主党代表枝野幸男等也前往吊唁，安倍的母亲安倍洋子8月4日发出了唁电。

据台湾外交部统计，到8月2日为止，约有世界60个国家和国际组织共458人悼念李登辉逝世。到6日为止，约有3000多人前往台北驻东京经济文化代表处吊唁李登辉去世。