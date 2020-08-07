海外发文批评时政 朱承志以寻衅滋事判监三年半

湖南维权人士朱承志在拜祭文革死难人士林昭后被捕，去年在苏州法院以「寻衅滋事罪」进行审讯，指他发布大量严重损害国家形象和危害国家利益的虚假信息，混乱公共秩序，事隔一年，今(7日)早被法院以言论超出法律边界为由，判刑三年半。关注事件的人士指出，朱承志将会上诉，但亦相信，案件已被定为政治案件，上诉成功机会不大。

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根据苏州市吴中区法院的判决书，朱承志2018年4月到苏州的林昭墓前拜祭后，被公安以「寻衅滋事罪」监视居住，半年后以涉嫌煽动颠覆国家政权罪被刑事拘留，再过半个月，改以「寻衅滋事罪」正式逮捕，并于去年8月20日开庭审讯。

判决书显示，检方指朱承志自2010年以来，通过境外的网络平台推特和脸书「大量散布严重损害国家形象，危害国家利益的虚假信息，起哄闹事，混淆视听，又长期诋毁中国法律制度，造成公共秩序严重混乱」。而其犯罪证据则是发布了约二百条信息，获转发约七百五十次，有不足1500人次点赞。不过，判决书没有提及朱承志祭奠林昭一事，点名他炒作「建三江事件」、「庆安事件」、「雷洋事件」等社会具争议事件。

为朱承志辩护的律师反驳称，中国公民有言论自由，在网络弓发言是政治表达，不属于编造和发布虚假信息，亦没有造成公共秩序严重混乱。

不过，法院拒绝接纳辩方理据，认为在网络上发布虚假信息，必然会对现实生活产生影响，而朱的言论已造成公共秩序严重混乱，寻衅滋事罪名成为立，判监三年半，在扣除判刑前的拘留日子，可望2022年1月出狱。

朱承志现年70岁，因为在2012年介绍同属湖南人的民运人士李旺阳予香港传媒访问而为人熟悉，李旺阳涉嫌「被自杀」后，朱公布有关片段和拒绝签署「不再关注李旺阳死亡事件保证书」而被逮捕和打压。