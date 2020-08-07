美中防长通话 中方要美方停止“错误言行”

中美关系日益紧张之际，中国国防部长魏凤和6日应约同美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）通电话，双方各自表述了立场。中方要美方停止“错误言行”， 美方要中方遵守国际法和国际承诺。

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据中国官媒报道，魏凤和在通话中就南海、台湾、美方对中方“污名化”等问题表达中方原则立场，要求美方要停止错误言行，“加强海上风险管控”，避免采取可能使局势升温的危险举动，维护地区和平稳定。

报道称，双方就中美两国两军关系、下阶段两军交往等问题交换了意见。

美国国防部五角大楼则表示，国防部长埃斯珀在与魏凤和通电话时，对中国在台湾和南海附近“破坏稳定”的活动表达忧虑。发言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）告诉记者：“部长埃斯珀也传达中国遵守国际法、规则和规范并履行其国际承诺的重要性。” 霍夫曼另指出，艾斯培还重申“建设性、稳定和以结果为导向”关系的重要性。

中国官媒报道称，埃斯珀说，在两国关系紧张时，两军要保持对话磋商，管控危机，防止误判，降低风险。

就在和魏凤和通电话前一天，8月5日，埃斯珀出席阿斯彭论坛时称，他不认为中国现在是不可避免的威胁，也不认为美国会和他们打一仗，无论情况如何。但美方必须要竞争，在外交、情报、军事、政治等所有领域都须更加有力竞争。中国外交部发言人汪文斌6日对此评论说，美方一些政客的倒行逆施不得人心，中方敦促美方摒弃陈旧过时的冷战思维，放下傲慢和偏见，客观理性看待中国和中美关系。

美中关系陷入紧张后，埃斯珀曾在7月21日表示，希望能在今年底前访问中国。但目前上尚未看到这方面的任何具体日程。

美国卫生部长阿扎尔即将于下周访问台湾，此行将让他成为1979年美台断交以来官阶最高的内阁成员而备受关注，北京就此向华盛顿提出了严正警告，成为目前中美台关系的另一个焦点。阿扎尔周四表示，他即将进行的访台行程意在重申美国与台湾的伙伴关系，并赞扬台湾在公共卫生领域的透明度与合作。

另据中央社报道，熟悉协商过程的6名美国消息人士指出，美国正在磋商出售至少4架大型先进无人侦察机给台湾事宜，这项军售交易很可能会升高美国与中国的紧张关系。