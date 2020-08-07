美国情报机构：中国不希望特朗普连任 加紧扩大选前影响力

美国情报机构周五表示，中国希望美国总统特朗普在11月3日的大选中“不会连任”，北京并为此在大选投票之前“加紧施加其影响力”。美国情报机构对中俄及伊朗正进行的潜在的活动感到担心。

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法新社报道，有关的消息是美国国家反情报及安全中心主任威廉·埃瓦尼纳在一份声明中透露的。声明还称，特朗普被北京视为“难以预测”，北京不希望特朗普连任。

埃瓦尼纳说，中国认为总统特朗普是不可预测的人，因此不希望特朗普连任，并一直扩大选前的影响力，以塑造美国的政治环境，向反华政治人物施压。虽然中方继续权衡这些行动的风险与利益，但北京最近几个月加强批评美国对新型肺炎疫情的回应，并关闭驻休斯敦领事馆，并就其他方面采取行动。

声明并指，伊朗也在试图“削弱”特朗普，俄罗斯也使用多种“手段”诋毁特朗普的竞选对手拜登。

埃瓦尼纳认为，莫斯科当局正努力诋毁民主党总统参选人拜登，因拜登被认为是反俄及反普京的一份子。

埃瓦尼纳估计，伊朗可能会集中透过互联网影响大选，例如在社交媒体散布虚假信息及反美内容。因为他们认为如果特朗普连任，将会继续向伊朗施压，以推动政权更替。

另据“富比世”（Forbes）网站报导，笃定代表美国民主党竞选总统的拜登日前表示，他如果当选总统，将取消现任总统特朗普对中国输美商品的关税措施，“因为这等于把税转嫁美国消费者和企业身上”。拜登的幕僚后来改口说拜登会再评估此事。

美国公共电台（NPR）周末节目主持人贾西亚-纳瓦洛（Lulu Garcia-Navarro）5日访问美国前副总统拜登。在被问及如果当选，是否会继续针对中国的关税措施时，拜登拜提出多边策略应对中国贸易，并批评特朗普政府采取单边作为。 拜登说：“我们正以错误的方式追击中国”。他表示，“中国会有反应的方式，是当我们集合世界其他国家力量，届时就是事情开始改变的时候，更是中国行为将改变的时候”。