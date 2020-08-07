记者成中美磨心：数国驻港外媒签证受阻 华驻美记者续证不明朗 可随时被逐

中美关系日益紧张之际，中国驻美记者的签证限期刚过，未有记者获得续期，但申请亦未被正式拒绝，意味他们在未来九十天的「等待」期间，可随时被要求离境；另一方面，遭中方传媒人点名为中方报复对象的美国驻港记者，已率先出现极不寻常的工作签证被延迟发出现象，而受影响的，更涉及多个媒体、不同国籍的驻港记者。

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香港外国记者会昨(6日)午发表声明披露记者签证出现阻碍时表示，反对各国以工作签证作为国际争端的武器，并指减少外国记者数目和干预新闻自由，势将影响香港的国际地位和声誉。中国外交部驻港公署同日作出回应，指美方若坚持对中国媒体在美国正常采访进行干扰，中方必将被迫做出反应，由此造成的局面，起因和责任都在美方，要求香港外国记者会分清因果、明辨是非。

美国时间6日是美方给予中国驻美记者「90天签证有效期」的最后一天，时过半天，仍未有已提出申请的中国驻美记者得到任何通知，按美国国土安全局规定，记者在等待延签结果期间，可以在美国继续为同一雇主工作90天，即在11月4日总统大选翌日，期间若申请遭到拒絶，记者便需立即离境。有关规定意味记者可随时被要求中止工作，为采访带来不稳定性。

综合中国在美记者和《环球时报》总编辑胡钖进消息，记者过往提交申请十多天后，便会收到美国公民及移民服务局通知，让记者到该局录取指纹，但至今仍有近四十名中国记者未收到前往录取指纹的通知。

胡钖进4日已表示，中方已做好从美国被迫撤出全部记者的最坏准备，并将猛烈报复，驻港记者亦是目标。

及至昨日，香港外国记者会发出声明，指几个媒体透露，申请或延长工作签证方面均有延迟，令不同国籍的记者受影响，部分更不能工作，这在一直戮力保障新闻自由的香港，极不寻常。声明强调，反对国际之间以记者签证作为武器，呼吁特朗普政府取消相关管制，亦呼吁中国和港府不要针对在港的美国记者和媒体作为报复，否则会损害香港的信息自由及其国际地位和声誉。

浸会大学新闻系高级讲师吕秉权指出，中国党媒官媒属国家机器延伸，与被逐美媒是民办媒体性质有别，并非对等安排。