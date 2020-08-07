调查：7成港人因疫情现抑郁症状 年轻人尤为严重

受到过去一年的反对修订逃犯条例运动和武汉肺炎疫情影响，港人出现抑郁症状和创伤后压力症状的比例偏高，调查发现，上述比例分别高达七成和四成，当中，24岁以下年轻人出现病症的比例较其他年龄群组高。团队呼吁各界正视，港府更加要重建市民信心，以便他们愿意向公营机构求助。

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香港大学医学院精神医学系的研究团队在本年2月至7月期间以问卷访问超过1.1万人，了解社会事件、个人因素及疫情对市民精神健康的影响。结果发现，73.7%受访者出现中、高度或严重抑郁症状，40.9%出现中至高度创伤后压力症状；当中，36%同时出现两种中至高度症状，系主任陈友凯指出，同时出现两种症状的人士，日后将较难处理及治疗。

调查显示，两种精神症状水平偏高，原因是不同的压力持续且迭加所致，主要的压力来源包括疫情令不少人因为缺乏防疫物资和对前途感到忧虑；在过去持续一年的社会事件中，眼见集体行动被针对性羞辱或威胁；再加上社会环境转变令亲朋间不和频率上升，均令港人创伤后压力及抑郁症状增加。

此外，调查又发现，24岁或以下的年轻人呈现抑郁及创伤后压力征状的比例，较25岁以上人士为高。负责研究的陈友凯指出，原因之一是年轻人在过去一年的社会事件中，面临创伤的机会较多；而更重要的原因，是十多岁至廿多岁为脑部重大结构改组的时间，成为年轻人精神健康容易脆弱的时期，各界须特别关注。

但他补充，港府面对最大的问题，是情绪受困者对公营机构的信任在过去一年的社会事件中大打折扣，政府须先重建市民信心，须确保求助者的私隐」。

在由去年6月起的反修例运动中，抗争者以年轻人偏多，根据警方数字，截至今年5月15日，有8338人因反修例事件被捕，当中17.8%是18岁以下未成年人士，报称学生的更高达40.8%。另外，为免被警方藉医疗纪录各他们加以拘捕和检控，不少示威者拒绝到公立医院求医，更不愿向公营社福机构求助。