马克龙与特朗普通话商讨向黎巴嫩提供紧急援助

美国总统特朗普周五与法国总统马克龙商讨共同合作，紧急援助黎巴嫩。贝鲁特港口区大爆炸增至154人死亡，欧洲理事会主席将赴贝鲁特。黎巴嫩总统奥恩则拒绝就大爆炸事件展开国际调查。

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法新社报道，美国白宫发言人在一份公告中表示，特朗普和马克龙周五通电话，讨论向刚刚发生大爆炸事故的黎巴嫩提供紧急援助。白宫称，其他国家也将参与到援助计划之中。贝鲁特港口区大爆炸造成至少154人死亡，数千人受伤。贝鲁特严重损毁，美法两位领导人对遇难者表达深切哀悼。

白宫发言人并表示，特朗普与马克龙的电话会谈重点议题是延长对伊朗的武器禁运。

据法新社报道，黎巴嫩总统奥恩周五拒绝就贝鲁特港口区特大爆炸事件展开国际调查。他强调，大爆炸有两个可能原因，一是疏忽造成，另一是外来的导弹或炸弹。奥恩表示，已要求法国提供卫生图像，以判定爆炸发生时是否有战机或导弹出现。

报道称，一般认为，因为仓库存放的2750吨硝酸銨因火警而触发大爆炸。

黎巴嫩真主党领袖纳斯鲁拉认为，此次大爆炸反映出黎巴嫩政府的裙带关系和贪腐问题，对大爆炸要负责的人应被绳之以法。纳斯鲁拉否认真主党要为大爆炸负责，称引发大爆炸的化学物品不是真主党拥有。

贝鲁特港口区大爆炸造成的死亡人数已增至154人，欧盟救援行动已准备就绪。欧洲理事会主席米歇尔周六将前往贝鲁特。 法新社报导，米歇尔推文表示，将与所有受影响的人站在一起，并将提供协助。米歇尔并宣布，将与黎巴嫩总统奥恩、议会议长贝利、总理迪亚布会面。

另外，欧盟各国官员将参加法国在9日主办的视频会议，动员更多人支持捐助黎巴嫩。

另据联合国消息，联合国人权高专办周五表示，必须追究事故责任，对这场爆炸进行公正、独立、彻底和透明调查。 联合国人权高专办公室发言人柯维尔周五在日内瓦表示，贝鲁特大爆炸事件令人震惊，认为黎巴嫩正面临经济危机、新冠病毒疫情及大爆炸的三重悲剧，为当地民众带来极大挑战。他希望这场悲剧性的事件成为一个转折点，黎巴嫩领导者必须打破政治僵局。 柯维尔提到，目前贝鲁特有大片土地不适合居住，加上主要港口几乎被摧毁，卫生系统受影响，情况十分严峻，要有迅速的国际应对行动和持续的参与才能避免更多的生命损失。 柯维尔说，还必须听见大批受害者要求追究责任，呼吁对这场大爆炸进行公正、独立、彻底和透明的调查。