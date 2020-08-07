印度超级板球联赛暂停中国Vivo赞助

在与北京关系紧张的背景下，印度超级板球联赛暂停与其主要赞助方中国手机制造商维沃移动通信公司（Vivo）的合作。

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本台法广RFI法文网2020年8月7日周五刊文介绍说，中国维沃Vivo在2017年与印度超级板球联赛（Indian Premier League）曾签署过一份为期5年，金额3亿3千万美元的赞助协议。尽管，在宣布暂停赞助的消息中，没有提到细节，但相关方都谈到，这只是一个停顿。

鉴于中国和印度这两个亚洲大国，今年六月曾发生军事冲突，很难想象不做这个停顿。过去45年来，首次发生流血死亡冲突。这一意外造成20名印度军人和不知具体人数的中国军人失去了生命，引发印度抵制中国产品。印度政府在过去数周，禁止了包括抖音在内，六十多款中国手机应用。

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印度超级板球联赛利润丰厚

印度延续英国传承的超级板球联赛是全球盈利最丰厚的赛事之一，并衍生出一个吸引众多广告商，为广播权愿出巨资的庞大市场。其赛事吸引印度境内外数亿人的关注。由于Covid-19疫情，2020年印度超级板球联赛移师阿联酋，将在9月19日至11月10日之间举行。

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