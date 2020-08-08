中国人大常委今起开会决定香港立法会的命运

中国人大常委会今天8月8日开始召开为期4天的会议，将决定香港立法会的命运。在民主派选情看涨的背景下，香港特首林郑月娥宣布因疫情，将立法会选举推迟一年。如此留下一年的空窗期，需由中国人大常委会决定如何弥补。

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本届香港立法会将在9月底到期。香港政府7月底宣布因疫情将原定9月6日的立法选举推迟一年。据法新社说，目前有两个选项，要么让这届立法会的任期延长一年，要么任命一个过渡机构在空窗期代替立法会。

香港特首林郑月娥倾向于让这届立法会延长一年。可是，如此一来，就引出一个棘手的敏感问题：4名现任立法会反对派议员已被禁止参选下届立法会。之前香港当局在7月底取消了12名民主派人士参选立法会的资格，当中就包括这四名现任议员。亲北京的议员何君尧周三说，我们不让任何主张独立的人在立法会获得席位。

香港反对派则指出，香港版国安法的实施，导致香港出现1997年回归以来，前所未有的自由倒退。

为了惩罚破坏香港自治和自由的行为，美国财政部周五公布了制裁中港官员名单。上榜者包括：香港特首林郑月娥，中央港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明，中联办主任骆惠宁，香港警务处长邓炳强，前警务处长卢伟聪，律政司长郑若骅，保安局长李家超，內地事务局长曾国卫，香港国安委秘书长陈国基，中央驻港国安公署署长郑雁雄。

美国冻结这些人在美国的资产、及他们直接或间接在美国持有的实体，并禁止在美人士与他们及其所拥有的实体进行交易。