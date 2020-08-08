中国传媒不报美国制裁中港官员 中联办强烈谴责但未提反制 港府批美卑鄙无耻

美国决定制裁包括属于国家领导人级别的港澳办主任夏宝龙和香港特首林郑月娥等11名中港官员，冻结他们的在美资产，中国外交部暂时未作出回应，中央政府联络办公室(中联办)发言人则强烈谴责美国制裁，强调中国人绝对不会退让。不过，中联办的回应未有提及反制措施。港府亦发表英文声明，指制裁是卑鄙行径，粗暴干预香港事务。

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美国在香港时间昨(7日)晚深夜公布制裁名单，新华社、《人民日报》和英文版《中国日报》等中央级官媒至今日中午未有报道，香港左派传媒亦十分低调，《文汇报》今天没有报道此事，《大公报》则在A6版显着位置作出报道，但以分题《美国称制裁林郑月娥等11香港及内地官员》处理，突出的主标题是《政界怒批美赖蛮无理干预港事务》。

不在制裁名单内的商经局长邱腾华今早在电台节目回应时，主要采用《大公报》的论调，他又指出，美国的制裁行动必然影响港美之间的经贸关系，亦会令在港美国企业无所适从，最终影响美国企业。至于香港如何应对，他声称，会审视情况以决定采取什么必要措施，强调所作措施会基于香港利益及维护长期的重要价值。

身处制裁名单的中央政府驻港联络办公室主任骆惠宁在今天中午前作出响应，指这说明他为国家、为香港做了应该做的事，他又说，他在国外没有一分钱资产，「搞”制裁”不是白费劲吗？」他更打趣说，可以向美国总统特朗普寄出100美元，供他冻结之用。

另外，中联办发言人响应制裁时说，对制裁表示坚决反对和强烈谴责，是对中国内部的香港事务的粗暴干涉，强调中方绝不会畏惧任何横蛮霸道，若美国认为所谓制裁能让中国人妥协退让，是「弄错了时代、打错了算盘、枉费了心机」。

发言人指出，美国违反国际准则，倒行逆施，以「限制香港政治自由」为名，实施制裁打压，证明对方维护的，是「港独派」危害的中国国家安全，指美国一些政客为反中乱港分子撑腰张目的不良居心，昭然若揭。

发言人引用古诗「青山遮不住，毕竟东流去」，指出中国繁荣发展和一国两制稳步向前是时代潮流，历史大势，任何干涉和施压都无法改变，呼吁美国政客看清大势。

港府接着在中午后发出英文声明，形容所谓制裁是无耻和卑劣，是公然和野蛮地干预中国内部事务，声明续称，制裁是出于一些政客的私利，以香港作为棋子，在中美关系中制造麻烦，又指美国存双重标准和虚伪，做法违反国际法。

发言人又严厉谴责美国政府在公布制裁名单时披露官员的个人资料，批评这些极恶劣的国家级起底行为，严重侵犯私隐及人身安全，会保留采取法律行动的权利。

声明又引述林郑月娥代被针对的高级官员表示，维护国家安全是荣誉的任务，保护的，是港人和内地14亿人民的生命和利益，强调不会畏惧。