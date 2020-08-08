人大今开会料谈立法会真空期安排 刘兆佳料美制裁将令北京对港更强硬

中国人民代表大会常务委员会今(8日)日起一连四日在北京召开会议，预料会就香港延后立法会选举一年的真空期安排作出原则性决定，关注点之一是会否让包括早前被取消参选资格的四名现任民主派议员延长任期一年，而美国在人大开会前夕公布制裁中港官员名单，亲建制的中国港澳研究会副会长刘兆佳认为，这令北京相信，美方决心插手香港事务，预料北京会在香港问题上采取更强硬手段，以免香港成为美国制肘或胁迫中国的手段和棋子。

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在下届立法会选举提名期间，选举主任裁定12名民主派参选人的提名无效，即取消其参选资格，当中四人为现任议员，分别是杨岳桥、郭家麒、郭荣铿及梁继昌。人大常委谭耀宗昨日上京开会前表示，针对立法会真空期，社会倾向让现任议员可以「继续」过渡至临时议会，但对被选举主任取消参选资格的议员如何处理，社会有不同见解，须留待人大常委会决定。他更预料，人大常委会不会点名谁可成为临时议会成员，只会就真空期安排作出原则性决定。

谭耀宗本人和大部分公开发言的建制派议员都反对让被取消资格的四名议员延任一年，认为这会令港府支持的选举主任决定显得矛盾和尴尬。不过，同属建制阵营的人大兼议员田北辰倾向让原班议员延任一年，新民党主席叶刘淑仪认同，但补充说，由于港区国安法生效，相信延任议员须要重新宣誓效忠香港及基本法，甚或签署相关文件。

泛民主派方面，则仍未能就如何应对真空期安排达成共识。据了解，在昨日的会议上，温和民主派指出，市民倾向要求议员寸土必争，留在议会内阻挡政府和建制派在民主派缺席下为所欲为，甚至突出政府的恶态；尤其是如果北京让被取消参选资格的四名议员延任，民主派便可维持拥有三分之一议席的关键少数派角色，阻挠政府通过恶法。不过，「抗争派」坚持推动民主派议员「总辞」，认为北京即使让现任议员留任，也会藉不同方法取消民主派议员议席，未能守着关键少数角色，沦为傀儡议会中的政治花瓶。部分本土派议员亦指出，以建制派控有接近三分之二的多数议席，民主派留任，也不能阻挡政府政策，那不如「总辞」，转守为攻，以集体抵制先令中共没面子。

中文大学政治及行政学系高级讲师蔡子强表示，温和民主派是否接受留任，被拒参选的现任议员可否过渡，与及会否加入须认同港区国安法等条款的确认程序，至关重要。若泛民最后决定「总辞」，可能被视为与北京对抗，影响日后的参选资格，令在制度内抗争的议会路线有变，须向选民交代。

中国人大常委会提前于本月8日至11日在北京举行会议，议程包括审议城市维护建设税法草案、动物防疫法修订草案等，未见有关香港的议程。但人大常委谭耀宗日前曾表示，委员长会议可随时加入议程，预料今次会议将讨论香港立法会真空期安排。