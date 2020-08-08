美国卫生部长阿札尔今抵台湾展开三天访问

美国卫生部长阿札尔今天（周日）抵达台湾，展开为期三天的访问。他将会晤台湾总统蔡英文及卫生部长陈时中等台湾官员。法新社称，作为1979年美台断交以来访台的最高级别美国官员，阿zha尔此行表明美国特朗普政府寻求制衡对手中国的力量，加强对台湾的支持。

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法新社报道，美国卫生部长阿札尔今天抵达台湾访问，首先是肯定台湾抗疫成功。此时正值美国疫情依然严峻，一直指责中国对新冠病毒大流行负责的特朗普身陷民意困境。

不过，美国在这一敏感议题上表现谨慎。 连一直对中国强硬的国务卿蓬佩奥也强调，阿札尔访台“主旨是讨论健康问题”。蓬佩奥在新闻发布会上还说，“过去也有部长访问台湾的先例”。

法新社并援引前台湾美国研究所主任帕尔（Douglas Paal）表示，特朗普政府意识到在台湾问题上升级的风险，并避免越过“红线”，毕竟台湾问题是中共领导层最敏感的问题之一。他表示，虽然在1990年代，美国对外贸易官员多次访问台湾，但这次的区别在于背景：在美国与中国的关系最糟糕的时候，阿扎尔要去台北访问。帕尔表示，阿札尔此次访台是美国在“尊重一个中国原则的同时向北京发出的挑战”。

另据台湾媒体报道，美国卫生部长阿札尔预计9日下午4点抵达台湾，10日上午拜会总统蔡英文，11日或12日下午前往中央流行疫情指挥中心，拜访指挥官陈时中交流防疫经验。同在8月9日，还有日本前首相森喜朗搭乘包机来台，傍晚5点前往台北宾馆，弔唁前总统李登辉，随后包机返回日本。

两个访问团都“跳过”居家检疫14天的步骤引发台湾媒体关于防疫漏洞的质疑声浪。陈时中表态说，如果出问题，他会负责，但也强调防疫措施相当严密。