评论指美对港制裁非最严厉 料华快将推反制措施

对于美国制裁中港11名官员，评论员冯智政认为，有关制裁措施未算最辣，因为未用上限制受制裁人士入境美国的更重手的措施；而建制阵营的中国港澳研究会副会长刘兆佳则透露，美国的制裁，在中国预料之中，但不会接受，相信很快便会推出反制措施，制裁美方人士是手段之一。前香港众志秘书长黄之锋预计，其他国家会相继检视对港政策。

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中国港澳研究会副会长刘兆佳接受传媒访问时指出，美国不会采纳损害自身利益的制裁行为，故此制裁官员是在预料之中，但应不会采用涉及金融手段，以免众多在港的美国金融机构生意受损。

他续称，虽然美国的制裁在预料之中，中方亦已有准备，但中方绝对不会接受美国或任何一个国家制裁中方自身官员，因为这是严重侵害国家主权。他预料，中方很快便会推出反制措施，手段之一是反制裁美国官员或议员，又或出台政策以减少受制裁中方官员的损失，就像美国就新疆提出制裁后的反制措施一样。

香港政策研究所研究员冯智政指出，美国昨晚推出的制裁行动沙及人数极多，有11人，但「未算最辣」，因为入境制裁和科技应用等手段仍未用上，而按法例，美国政府是可以要求美国公司，包括科技公司，执行制裁行动的。他举例说，如果制裁令相关官员不能使用社交媒体或平台的软件，在这信息年代，真会让官员叫苦连天。

他又说，中国不要期望11月美国大选结果会令中美现时的关系逆转，因为即使舟朗普不能连任，具登亦不会有大改动。

另一方面，前香港众志秘书长黄之锋在个人脸书上对制裁作出回应，指美国今次决定是对北京连串镇压行动的反应，包括制订港区国安法、取消民主派人士的参选资格、以网上言论拘捕学生等，他续称，一国两制框架的成功在于国际对香港的信心，当北京破坏对香港自治和自由的承诺，可以预计，其他国家亦将检视其对港政策。