贝鲁特示威者闯入外交部大楼 黎巴嫩总理表示将提前大选

黎巴嫩首都贝鲁特数千民众举行示威抗议，在贝鲁特港口区大爆炸发生4天后，愤怒的民众闯入外交部大楼，示威者要求xian政府下台。法新社报道，一名警察在冲突中丧生；黎巴嫩总理迪亚卜发表电视讲话，表示将会要求提前大选。美国驻贝鲁特大使馆表示，支持黎巴嫩人民和平示威的权利，美国并呼吁各方避免暴力。

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法新社消息，黎巴嫩首都贝鲁特港口区大爆炸后引发的抗议周六进一步扩大，数千民众聚集在贝鲁特市中心举行反政府示威；一批示威者包括退役军人闯入贝鲁特外交部大楼。

据称，示威者代表在大楼外宣读声明称，外交部会成为革命的总部，要求现政府下台。一些示威者在大楼掛起有拳头肖像的旗帜， 象征在全国蔓延的反政府示威。近200名示威者进入大楼后，焚烧部分文件及总统奥恩的照片。

此前，数千示威者在英雄广场聚集，试图冲破路障前往国会大楼。示威者并向警方投掷石块，警方施放催泪弹并发射橡胶子弹驱散人群，多人中弹受伤。据黎巴嫩红十字协会在推特上发文称，有55名伤者被送往医院，117名受伤的人在现场救治。

贝鲁特港口区周二发生的大爆炸死亡人数已升至158人，6000人受伤，数十万居民无家可归。这一事件引发民众反政府示威。

黎巴嫩总理迪亚卜当地时间周六晚发表电视讲话，表示将会要求提前大选，以解决国内结构性危机。他表示，目前只有提前举行大选才能解决结构性危机。内阁将于周一讨论有关议题。反对派长枪党三名国会议员辞职，向政府施压，并呼吁其他议员响应。

法新社消息，美国驻贝鲁特大使馆周六表示，支持黎巴嫩人民和平示威的权利，美国呼吁各方避免暴力。

另据报道，荷兰驻黎巴嫩大使夫人赫德维格在贝鲁特大爆炸事件中身亡，荷兰外交部周六表示，大使夫人被炸伤后伤重不治，这起不幸事件是荷兰的国家损失，向家属表示深切哀悼。 荷兰外交部在官方推特发文表示，55岁的赫德维格是荷兰驻黎巴嫩大使华特曼斯的夫人，上周2人度假后回到黎巴嫩。发生大爆炸时，她在家中被炸伤，周六不幸身亡。