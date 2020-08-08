香港将推志愿全民检测疫情病毒 专家质疑成效 有舆论斥为讨好北京

在写有“火神实验室援港物资”字样的大型货车深夜运送物资后，港府才公布该公共体育被用作疫情病毒检测中心

香港第三波武汉肺炎疫情有约四成患者的感染源头未明，港府决定，在未来两周展开「普及社区检测」，让市民自愿参加病毒检测。特首林郑月娥公布时，未有交代检测详情和涉及公帑，强调要尽早及尽量找出在小区的隐形患者。不过，不同专家表示，港府拟用的新测试方式，市民未必懂得使用，测试准确度成疑；再加上没有「家居令」或「禁足令」配合，已测试者出外有机会再次染疫，彖致自愿全民检测效用不大。

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另外，为应对冬季可能再爆发疫情，中国卫健委组成的中国专家会协助港府在机场附近的亚洲博览馆旁建设类似中国的方舱医院的临时医院，容纳1000张负压病床。不过，香港医院管理局现时已在亚博馆设有临时医院。

林郑月娥昨(7日)在记者会上表示，当局自上月中起，至今已为13.7万名属高危群组的市民检测，当中54个样本呈阳性，比例为0.04%，即每1万人有4名确诊感染新型冠状病毒，她以此比率推算，全港可能仍有1500名隐性患者。她未能交代这次志愿全民检测需耗费多少公帑，又指中央曾表示愿意分担费用，但没有细节和港府最终会否要求北京政府分担费用。以三间获港府直接聘用的中国内地检测公司拟用的鼻咽拭子测试成本约为350元计算，若有一半港人接受「普及社区检测」，便须动用13亿元，即找出一名隐性患者的平均成本是接近87万元。

被问及是否值得进行有关检测计划时，林郑月娥表明，专家或不认同进行普及小区检测的需要，但政府的态度是，既然得到中央政府支持而能够数以十倍计地增加病毒检测量，为令市民安心和『搵得一个确诊个案得一个』，也应去做」。

除了效果成疑，港府豁免「(中国)内地核酸检测支持队」及「内地方舱医院支持队」的六十名医护人士先经注册才可在港工作的法例规定亦惹来质疑，不少市民今早致电电台节目表示忧虑，担心测试出现问题，没人负责。但有医务化验所负责人表示，最终化验所会负起责任。

林郑月娥强调，这次是港府向中央政府求助，对抗疫情须齐心，，否则事倍功半，期望各界不要阴谋论、诋毁抹黑，更不要破坏中央与特区的关系，希望市民不要被误导言论影响，同心抗疫。

曾指出没有禁足令配合的全民检测成效会大打折扣的政府抗疫督导委员会专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌重申，自愿小区检测属「退而求其次的后备方案」，呼吁雇主日后当港府推行时，尽量让雇员在家工作。但他补充，控制疫情，仍须靠检测高危群组。

立法会议员郭家麒对于政府指定三间在港中国机构负责小区检测，却未能公布所涉成本，质疑是利益输送。他认为，若市民不信任内地检测机构而不接受检测，机构的检测量便没有意思。三所在港中资化验所曾表示，期望未来每日可以在香港进行近50万个检测。现时香港的检测量为每天一万个。

近年守为批评港府的《成报》今天发表社论，指林郑月娥推自愿性质的「全民检测」是为了讨好中央，贬低港人能力，而且效用成疑，显然是为做而做，呼吁港府应优先做好阻截病毒流入的防疫措施。

港人对是否接受检测有不同意见，但长实旗下的海逸国际酒店集团已表明支持，会动员旗下15家酒店合共约2500名员工参与免费自愿检测，相信这可以让雇客和员工均安心，并可帮助本地旅游、酒店及餐饮等行业早日复苏。