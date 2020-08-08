高尔夫球-中国李昊桐PGA赛脱颖而出

中国高尔夫球选手李昊桐（Haotong LI），之前的全球排名是第114位，他于周五在美国PGA高尔夫球锦标赛第二回合赛程后，登上排行榜第一位。

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本台法广RFI法文网周六（2020年8月8日）在体育栏刊文，介绍李昊桐在高尔夫球上实现的这一惊喜。他也是目前唯一在这一锦标赛中摘取赛程桂冠的中国人。包括法国选手Mike (Mickael Lorenzo-Vera)在内的另外六名国际高球选手一起并列第二。

周五的赛事，由于Covid-19疫情，闭门举行，地点是在美国旧金山（San Francisco）TPC Harding Park。李昊桐在前一天就已取得了较好的成绩，周五他交出了65杆，低于标准杆五杆。目前单独领先。

法国选手Mike (Mickael Lorenzo-Vera)周五原本有机会独占这一回合赛程的榜首，但他出现柏忌（Bogey），与另外五名球手一起屈居排行榜第二位。

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国际知名的高尔夫球选手老虎伍兹（Tiger Woods）当天打出72杆，目前位处排行榜第44位。不过头戴十多个大赛桂冠的老虎伍兹对其未来在赛事中的表现，还是充满了信心。

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