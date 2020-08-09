人大常委会讨论香港立法会空缺问题 蓬佩奥突再吁各国连手抗共

中国人民代表大会常务委员会昨(8日)天开会讨论香港推迟立法会选举后出现的真空期处理问题，中央电视台在晚间新闻联播播报此消息后约三小时，美国国务卿蓬佩奥在其认证脸书上表示，世界已经看到中共更多打压和控制香港亲民主人士和新疆维吾尔人，这些行动不会是一次过的，并贴图呼吁受好自由的国家连手对抗中共的侵略性行为。

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人大常委会昨日起一连四日在北京召开会议，央视在晚上播报，国务院已就《香港特区第六届立法会继续运作作出决定的议案》，提请人大常委会审议，港澳办主任夏宝龙就议案在会上作出说明。

央视报道，国务院认为，香港行政长官林郑月娥会同行政会议依据《紧急情况规例条例》决定推迟第七届立法会换届选举一年，法律依据充分，符合当前香港疫情发展的实际情况，有利于保障公共安全和选举的公平公正，符合公众利益，是必要及恰当的。

报道没有提及议案具体内容，出席会议的港区人大常委谭耀宗亦拒绝透露达情，指议案仍在讨论中。他又表示，人大常委讨论时，没有考虑美国在人大会议前夕公布对中央和香港官员作出制裁。他相信，会议在11日结束时，会就立法会真空期的安排作出原则性决定。

香港原订9月进行下届(即第七届)立法会选举，泛民主派因应去年区议会选举取得大胜，力求在9月选举取得立法会一半或以上议席，但特首林郑月娥7月底突然以疫情变得严重为由，把选举延后一年举行，令立法会出现真空期，是否全体议员过渡到临时的立法会，成为问题，而在选举提名期被取消参选资格的四名立法会议员能否过渡更成为关键。

在人大常委会讨论香港立法会真空期安排前夕，美国推出包括林郑月娥在内的11名中港官员制裁名单，路透社曾报道，香港推迟立法会选举加速美国出炉制裁名单。而在央视播报人大常委会开会讨论香港立法会空缺问题议案后不久，蓬佩奥在毫无先兆和其他议题出现的情况下，在推特发帖批评中共打压香港民主派和新疆维吾尔人，并呼吁各国连手抗共。

正于英国流亡的香港年轻抗争者罗冠聪在脸书上预期，美国的制裁行动将会陆续有来，制裁对象有上升和扩阔空间。