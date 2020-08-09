制裁令影响超越在美资产  林郑月娥等11人将难获银行服务 家人亦被禁入美

被美国政府制裁的11名中港官员，大多表示制裁对其个人没有多大影响，主因是他们没有资产在美，特首林郑月娥更故作轻松地说，考虑「主动注销」其访美签证，不过，银行业界人士指出，有以美元进行交易的银行将不会向受制裁人士提供服务，以免受牵连而被美国惩罚，意味相关人士只能透过毋惧美国惩处的银行，例如部分中资或北韩银行开户及进行交易，生活将受影响。

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此外，根据美国总统特朗普上月中发出的第13936号行政命令，受制裁人士及共直系亲属入境美国亦会受到限制，在美国哈佛大学就读并拟于今年秋天投身职场的林郑月娥次子林约希，能否在美国或美资公司找寻工作顿成疑问，因为即使他已人在美国而不涉「入境」问题，会否有公司愿意冒险聘用亦是一大问号。而有家人在美国的，受制裁人士亦不能入境探亲。

另外，该等官员禁足美国，评论员吴志森指出，他们日后便不能代表港府到美国举行会议或进行解说，对港府工作并非没有影响，官员的响应明显是要淡化制裁的影响。

根据美国财政部的制裁令，11名受制裁的中港官员在美国的资产将被冻结，他们在当地美资银行开立的户口、或任何银行的美元户口亦会被冻结，至于非美资银行用美元以外的货币与受制裁人士进行交易，法例上容许的，但实际上却有风险。

香港金融管理局昨(8日)经查询后向银行业等持牌人发出信函，表明外国政府的单边制裁在香港没有法律效力，但同时促请持牌人充分评估涉及的法律及商业风险，并须公平对待客户。

资深银行业人士向本台指出，虽然金管局说制裁令没有法律效力，但银行会按照内部的「金融犯罪合规」(Financial Crime Compliance)规定，自行决定执行制裁方法。事实上，香港三大发钞银行中，汇丰银行的制裁政策订明，会遵守美国财政部的制裁令，而渣打银行亦订明，拒绝与美国制裁名单人士进行交易。

至于受制裁的中港官员可以转向中资银行开户以取得金融服务，该银行业人士指出，美元是国际贸易的主要交易货币，除非中资银行愿意退出美元结算系统，否则中资银行也须执行制裁令，违反禁令等如向美国奉上制裁借口，相信主流中资银行不会冒这风险。

另一名业界人士更坦言，银行会否因为这11人而冒被罚巨额罚款的风险？若此，如何向银行股东交代？

汇丰控股曾因涉及古巴、苏丹、伊朗等国交易，于2012年花费3.8亿美元与外国资产控制办公室(OFAC)和解，加上其他美国政府部门的罚款，汇控当年共被罚款19亿美元。

不过，有关不便或限制都没有在中港受制裁官员的回应中被提及。在11名受制裁官员中，有8人已个别作出回应，但都强调没受影响或受制裁是为国家服务而感到光荣。不过，部分响应其后被指淡化影响或甚至是不知现实情况。

以中央政府联络办公室主任骆惠宁声称，在美没有资产，为供特朗普总统有其资产可冻结，他会寄100美元给对方。但随即有财经界人士指出，骆惠宁是受制人士，根本不能利用银行汇美元给特朗普。

至于律政司长郑若骅，回应时称个人利益毫不重要，美国的所谓制裁是徒劳无功的。但有传媒报道，她与丈夫潘乐陶拥有63%股分的安乐工程拟以2.78亿港元收购纽约电梯工程公司51%股权，有分析员相信，郑若骅被制裁，有关交易因涉及政治风险，相信将难以进行。

其次，据闻在退休后已飞往美国与家人团聚的前警务处处长卢伟聪，在响应时指责美国的制裁蛮不讲理和不公平，但没有提及对个人的影响，亦没有谈到个人是否在美。