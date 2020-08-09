台湾总统府：台美防疫交流不涉及成立新的国际组织

美国卫生部长阿扎尔率访问团周日下午搭乘美国空军C-40B行政专机飞抵台北松山机场，并在机场接受新冠病毒检测。阿扎尔午夜推文表示，访团成员检测结果均为阴性。台湾总统府表示，阿扎尔此次访台，双方防疫交流不涉及成立新国际组织事宜。阿扎尔今天将与台湾的总统蔡英文及多名台湾官员会面。

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《中央社》消息，阿扎尔在推文还表示，他很荣幸来台传达美方对台湾的支持，台湾在全球卫生领域占领导地位。

阿扎尔一行人9日下午4时48分降落松山机场。访团成员遵守美台双方议定的健康安全规范，下飞机时均配戴口罩，并在机场完成新冠病毒检测。

关于阿扎尔访团防疫问题，台湾的卫生福利部长陈时中表示，访团专机来台、专人引导、团进团出、全程防护，并与一般民众动线分离。

另外，针对日本媒体报导，阿扎尔率访问团来台，双方有可能就取代世界卫生组织的新国际组织设立交换意见，台湾总统府周日晚间指出，这项报导属传闻，此次台美防疫交流不涉及所谓成立新的国际组织事宜。台湾希望双方在共同发表的防疫伙伴关系联合声明基础上持续深化医卫合作。

台湾总统府表示，期待台美双方在共同发表的“防疫伙伴关系联合声明”基础上持续深化医卫合作，也期盼透过此行与政府相关人员的当面交换意见，共同研拟未来合作方向，让“台湾模式”能够对全球抗疫有更大的贡献，也让全世界更支持台湾的国际参与。

根据行程，阿扎尔今天将与台湾的总统蔡英文及多名台湾官员会面。

阿扎尔是1979年台美断交以来访问台湾的最高级别美国官员，也是6年来首位访台的美国内阁官员。 美国卫生部长访台引发中美关系紧张。据报美国里根号航母战斗群以及海军反潜巡逻机，此前分别出现在东海和南海；与此同时，解放军空军在南海演习，以双语驱离外国军机。

另外，与美国卫生部长同天抵达台北的还有日本前首相森喜朗，形成美日专机同时出现在台北松山机场的罕见画面。台湾民进党立委王定宇表示，这代表台湾这几年在外交上的努力和突破；同党立委蔡适应指出，意味着台湾开创新的“无邦交”模式。 蔡适应指出，美国的态度非常清楚，就是虽然跟台湾没有建立正式邦交，但相关外交关系就如同正式的外交关系。他说，今天美国、日本代表团来到台湾，也一定程度代表未来台日、台美有更多合作的空间跟机会。