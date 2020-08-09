国际援助会议承诺向黎巴嫩提供近3亿美元紧急援助

由法国及联合国共同主持召开的国际援助黎巴嫩会议承诺，将向发生大爆炸事故的黎巴嫩提供超过2亿5千万欧元的紧急援助。会议并承诺协助黎巴嫩对大爆炸进行独立调查。贝鲁特港口区大爆炸引发的反政府抗议持续，已有两名部长辞职。

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法国总统府爱丽舍宫周日在一份公告中表示，法国和联合国发起的今次线上会议筹集的捐款已达到2亿5270万欧元，相当于3亿美元。其中，法国的捐款占3000万欧元，紧急援助将集中用于药物，医院，学校，食物和房屋等方面，协助贝鲁特在大爆炸后尽快重建。周日举行的国际援助黎巴嫩视频会议并且承诺，协助黎巴嫩对大爆炸进行可信的独立调查。

与会的超过30位各国领导人，包括美国总统特朗普。会议后发表的公报指出，国际社会将提供适时而充分的援助，支持黎巴嫩的长期经济复苏，公报同时要求黎巴嫩领导人致力实现人民期望的改革。

周日举行的这场高级别线上会议由法国总统马克龙召集，旨在“快速高效地协调各方在第一线的援助行动，以便让援助以最有效的方式送到黎巴嫩人民手中”，同时为“公平、可靠和独立的调查提供国际支持，查明这场灾难究竟是如何得以发生。”包括欧盟成员国、中国、俄罗斯、埃及、约旦和英国在内的国家都将派代表参加，美国总统特朗普也通过社交媒体表示将亲自参与。

马克龙在开场发言片段中表示，黎巴嫩的形势危在旦夕，各国有责任放下成见支持黎巴嫩人民，必须迅速有效地在当地协调重建工作，使援助的资源尽快送到有需要人士手中。

联合国常务副秘书长阿米纳·穆罕默德代表联合国参加了“援助和支持贝鲁特及黎巴嫩人民”高级别线上国际会议。她表示，这场由各国首脑参与的会议在贝鲁特爆炸发生后短短数天内就得以召开，突显出救援工作的紧迫性，但“这还仅仅只是开始”。

贝鲁特港口区上周二发生剧烈爆炸，近160人死亡，6000多人受伤，数十人下落不明，至少30万民众无家可归。

另据报道，黎巴嫩首都贝鲁特港口区大爆炸引发的反政府抗议持续，已有两名部长辞职。 贝鲁特示威者周日继续在国会附近的广场聚集，与堵塞通往国会通道的保安部队对峙。大批黎巴嫩周六在广场抗议期间与保安部队爆发冲突，至少200人受伤。民众对国家的经济困境和政治腐败早已不满，大爆炸引发民众上街举行反政府示威。 周日，新闻部长萨马德宣布辞职，她是大爆炸后首位政府部长请辞。萨马德在声明中指出，对无法满足民众的变革要求表示歉意， 辞职是要回应民众的不满。随后环境部长卡塔尔也宣布辞职。