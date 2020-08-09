在中国压力下索马利兰驻台代表穆姆德安全抵台

台湾外交部长吴钊燮今天(9日)在推特贴文，肯定索马利兰驻台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）不畏惧中国施压，已经在7日抵达台湾。他说，「主权和友谊是非卖品」，这个事实值得国际认可。

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穆姆德昨天也在推特贴文，指出他在7日晚间安全抵达台湾，受到台湾外交部热情接待，索马利兰与台湾的关系将永远稳固；他还强调，索方愿与所有国家建立良好关系，但与索方共享民主价值的国家更具有特别意义。

台湾外交部之前曾宣布，台湾将与索马利兰互设具有官方性质的代表处，名称分别是「台湾代表处」（Taiwan Representative Office）及「索马利兰代表处」（Somaliland Representative Office）。大约一个星期后，美国白宫国安会曾推文，肯定台湾在有如此重大需求之际，与东非加强接触。

索马利兰1991年自行宣布从索马利亚（Somalia）独立，到目前为止还没有获得任何一国家或国际组织正式承认。但台湾外交部指出，索马利兰是「实质独立」、追求自由民主，与台湾理念相近的国家，而且有8个国家及国际组织在当地设有代表机构。

为了阻挠台索建立关系，中国外交部派遣的高阶官员访团4日晚间抵达索马利兰首都哈尔格萨，与索马利兰总统阿布迪展开会谈，中国代表团提出一套涵盖道路及机场基础建设的发展计划，还要在索马利兰成立联络处，条件是索马利兰须立刻终止与台湾的双边关系。

但阿布迪拒绝中国的要求，还告诉中国代表团，索马利兰不仅不会与台湾断绝关系，事实上正努力加强与台湾的外交关系。

之前台湾官方曾透露，等索马利兰代表抵达台湾后，台索双方将选择适当时机，为双边的代表处同时揭牌。不过台湾外交部这几天又说，目前规划在8、9月完成设处的相关事宜，而且必须考虑疫情可能带来的变量。