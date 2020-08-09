生态-厄瓜多尔忧中国远洋捕鱼船队

南美洲国家厄瓜多尔担心辖下Iles Galapagos(中文名为加拉帕戈斯群岛ˎ 加拉巴哥群岛或科隆群岛)附近国际水域里的中国捕鱼船队。基多当局正在酝酿新政策，想要在中ˎ短期里予以限制。

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位于太平洋西岸，隶属南美洲国家厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛（Iles Galapagos），地处南太平洋和北太平洋交界海域，渔产丰富。

本台RFI法广记者Eric 2020年8月9日周日发自基多（Quito）报道说，在短期里，如何控制一支有260艘拖网渔船ˎ 以及为长期海上作业所配套的工程船ˎ 后勤船和油轮的中国大型远洋船队，厄瓜多尔方面拥有几艘护卫舰，巡逻艇和飞机，甚至还有一艘因闯入其海域而遭充公的中国旧船。而中国捕鱼船队在厄瓜多尔海域也是想尽办法要避免遭截查，从使用同名船到关闭可以跟踪船只动向的卫星系统。

如果中国船队留在厄瓜多尔专属经济区外，基多还能干预吗？回答是肯定的。因为就算是在国际海域，捕鱼也不能为所欲为。首先，国际间存在 « 南太平洋公海渔业资源养护和管理公约»，此外，联合国避免过度捕捞跨区迁移鱼类协议第21条提到，受影响的最近距离国家可以登船检查是否存在使用非法渔具。

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厄瓜多尔面对中国处于劣势

尽管厄瓜多尔在国际水域也有登船检查中国捕鱼船的可能，但鉴于其对中国的金融依赖，人们对此很难予以想象。此外，这支船队挂的都是那些没有签署公约的非洲国家旗帜，可以拒绝一切检查。在中期，厄瓜多尔想要禁止在其区内捕鱼。为此，当局设立了一个保护加拉帕戈斯群岛生物多样性委员会，其成员包括首都基多市的前市长。

厄瓜多尔想扩大专属经济区

想法是在加拉帕戈斯群岛与厄瓜多尔本土，还有哥斯达黎加之间划出一个巨大的三角区，并迅速地与哥斯达黎加达成协议，宣布这一水域为海洋保护区。之后，还要分别扩大加拉帕戈斯群岛和厄瓜多尔本土的专属经济区，以期堵塞中国渔船从南面进入的通道。

中国驻厄瓜多尔大使馆已表示，捕鱼船队将在9月至12月之间自愿离开。不过基多当局对此并不领情，因为这个季节，那支船队的捕鱼地点不在太平洋，而是在南大西洋。

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