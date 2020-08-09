Covid-19:塞尔维亚总统何以敢赞北京

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vučić）在一个半月前的6月21日赢得立法选举。这一投票应该能使得其稳固对权力的掌控。塞尔维亚进步党获得63%的选票，赢得总数250个议席中的189个，远远高出上一届立法选举后的131席。此前呼吁抵制投票的反对派，如今担心当政者出现专制的偏差。

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本台RFI法广记者Anastasia Becchio周日（2020年8月9日）在欧洲专题中介绍塞尔维亚在经历了Covid-19疫情和立法选举后的政局，原标题为塞尔维亚总统人气高涨，在此予以简介。

在一个空荡的电视播放室里，总统武契奇主持着一次公开视频会议，周围的屏幕上有数十张面孔，他的讲话伴随着有节奏的鼓掌声。法国里尔天主教大学的学者认为，这可能是狂妄自大的某种形式。他表示，塞尔维亚本次立法选举的投票，在小城镇和村庄里被操控了。因为，在这些地方，就业机会只有公职。执政党的代表在那里监督着所有的人投票。

在立法选举前，武契奇总统的人气就已攀升很高。Covid-19疫情为其提供了一个额外的讲台。媒体监督机构负责人表示，在疫情期间，武契奇的表现如同一名战“疫”首领，他亲自分发口罩，他还直接遭到了感染，因为，他的儿子检测呈阳性。人们将其描绘为一名抗疫英雄。

之后，疫情被认为受到了控制。限制措施得以及时解除，6月21日的投票得以进行。但选后不久，塞尔维亚疫情再度爆发，而当局对危机的管理则在7月份引发暴力示威。

武契奇何以敢于称赞中国?

武契奇在Covid-19危机初期，毫不犹疑地批评欧盟，面对疫情，缺乏互助。他大声赞扬中国，困难之际，伸出援手。媒体监督机构负责人表示，在Covid-19危机上，塞尔维亚总统与中国一起跳探戈舞。这并不让人意外。这有些其机会主义的做法。就像买卖交易员，迅速做出决定，而传递有矛盾的信息。可能是在那时，他看到中国被认为是本次疫情初期的赢家。他可能是想要分享这一胜利。

武契奇，出自民族主义右派，后来成为了一位理性的亲欧洲派，却与中国和俄罗斯耕耘关系，他面对欧盟怎么能够如此愚蠢。

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法国里尔天主教大学的学者分析认为，武契奇支持融入欧盟，因为，他明白那是得到西方认可的唯一方式，但他也清楚，在没有解决科索沃问题之前，塞尔维亚是加不进去的。而武契奇在短期内，无意予以解决。

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