【壹传媒声明】坚守岗位，撑到底！

壹传媒创办人黎智英10日上午遭警方逮捕后，香港《苹果日报》当晚发表声明，对港警此举“极度愤怒”及“最强烈谴责”。而苹果员工必定“无畏无惧，继续在打压中以真相说亮话”，且“一定撑下去”。

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这项声明指出，黎智英及壹传媒集团多名高层人员被港警以“港区国安法”及其他罪行为由拘捕，数以百计员警到苹果日报大楼封锁搜查，企图以威吓手段侵害新闻自由，制造白色恐怖，苹果日报“感到极度愤怒，并予以最强烈谴责”。

声明指控，香港警队屡称依法办事，但公然违规滥权，包括无视法庭搜查令限制，肆无忌惮翻阅新闻采访材料、限制编采人员活动和履行采访职务，阻挠新闻机构正常运作。

声明强调，面对港警此等不合法、不合理的横蛮行径，《苹果日报》所有人“定必以无畏无惧的态度，继续在打压中，以真相说亮话”。

这项声明说，“港区国安法”声称香港居民享有言论、新闻、出版自由。但港警种种行径，已向香港及国际社会“作了一次反面示范”。搜查新闻机构严重衝击新闻自由，为文明社会所不容。政权以为滋扰及威吓便能令苹果噤声，欲将一个国际城市逼退至“第三世界、极权社会”水平。

声明最后提到，香港新闻自由岌岌可危，现在更被推至悬崖边缘。面对危急关头，《苹果日报》所有人“必定紧守岗位，捍卫新闻自由“。正如苹果日报社长张剑虹所言，“苹果一定撑下去”。