林郑儿子林约希美国“失踪”后疑人在华南一带或香港

根据香港传真社报道，香港特首林郑月娥在美国留学的儿子林约希向同学声称家有急事而突然“失踪”之后，香港苹果日报接获读者报料指，林约希本人可能在九龙旺角圆周80公里范围，即人应该在香港或深圳或中山等一带。

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美国财政部8月8日宣布制裁特首林郑月娥等11名中国及香港官员，消息相当可靠的传真社报道，林郑幼子林约希（Joshua）原本在美国哈佛大学攻读数学博士，但报道指林约希因家有急事返港，至今行踪不明。有消息指，林约希离开美国后现身在中山，特首办及林郑未对报道作回应。

苹果日报则接获读者报料，指在交友app“bumble”发现林约希行踪。读者指林约希在交友App的资料显示，他为哈佛研究生、今年26岁及身高180厘米，而该页面有“蓝剔（蓝色的勾）”，相信为其本人。

而在上月30日凌晨，读者透过app发现林约希“行踪”，由于读者身处旺角，而交友app显示林在其81公里范围内，推测他疑似在香港。不过，若根据地图测量距离，若以旺角为起点，81公里范围最远可以远至澳门、深圳及珠海等。根据最新资料，林郑月娥申报与丈夫林兆波，在广东中山持有一个住宅及车位作自用，在港并无物业。

据传真社报道，林约希的个人物品目前仍留在美国的租住单位内，未知是否紧急离开未及收拾，抑或想显示“人去楼未空”，未来或有机会重返美国。

由于美国疫情持续肆虐，确诊人数直指500万大关，多家大学今学期对外国学生以网上授课取代，林约希有可能透过网上继续其学业。