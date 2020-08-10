森喜朗赴台吊唁李登辉与台湾总统蔡英文会谈

日本前首相森喜朗一行于9日午前从东京羽田机场乘包机出发，前往台北松山机场，在与台湾总蔡英文举行会谈后，前往设置李登辉追悼会场的台北市台北宾馆，向李登辉遗像献花并表示悼念。

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森喜朗在台湾总统府与台湾总统蔡英文会谈时，传达了安倍首相对李登辉前总统的悼念之意，森喜朗说：安倍首相表示：愿李总统安息，对他生前对日本的各种指教表示衷心的感谢，也希望把我这些话传达给蔡总统。

对此蔡英文表示：对森喜朗前首相前来吊唁表示感谢，并感谢日本支持台湾作为观察员参加世界卫生组织，同时呼吁在对应新型冠状病毒方面日台合作。

随后森喜朗一行9日午后前往台北宾馆吊唁李登辉，一行向李登辉遗像鲜花。森喜朗在悼词称：“台湾实现了您作为理想的民主主义，并与日本构筑了共享自由、民主、人权的普世价值的亲善友好关系。”

森喜朗指出：李登辉先生对日本说：要有自信。作为战败国的日本，为此做出了很大的努力，李登辉先生的教导给予了我们很大的鼓舞。

在森喜朗一行赴台之前，台湾中央流行疫情指挥中心要求访问团全体人员访台前进行新冠病毒检测，确认为阴性。抵台后须戴口罩并乘坐专车移动，日本方面的悼念活动在追悼会场对公众开放后进行，维持隔离状态，避免与民众接触。

森喜朗一行是李登辉逝世后最先访问台湾的吊唁代表团。森喜朗一行结束吊唁后于8月9日晚上乘包机飞回日本。